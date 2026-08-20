'암살자(들)'이 9월 23일 개봉한다. / 사진제공=하이브미디어코프

영화 '암살자(들)'(감독 허진호)이 추석 연휴를 앞둔 오는 9월 23일로 개봉을 확정했다. 유해진, 박해일, 이민호가 올 추석 극장가에서 관객들과 만난다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건을 소재로, 사건을 둘러싼 의혹과 배후를 추적하는 미스터리 추적극이다. 실제 현대사의 사건을 바탕으로 영화적 상상력을 더했다.'암살자(들)'은 개봉에 앞서 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청됐다. '8월의 크리스마스', '봄날은 간다', '덕혜옹주', '천문: 하늘에 묻는다' 등을 연출한 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.유해진, 박해일, 이민호는 서로 다른 위치에서 하나의 사건을 파헤치는 인물들로 만난다. 유해진은 저격 사건 현장을 목격한 뒤 배후를 좇는 형사 철구 역을 맡았다. 박해일은 사건의 진실을 파헤치는 신문사 사회부 부장 재환, 이민호는 열정과 패기로 사건 한가운데에 뛰어드는 신입 기자 영일을 연기한다.세 사람은 같은 사건을 바라보면서도 서로 다른 방식으로 진실에 접근한다. 형사와 사회부 부장, 신입 기자의 시선을 따라가며 모두가 알고 있다고 믿었던 사건 이면의 이야기를 풀어낸다.앞서 공개된 메인 예고편에서는 정우성의 모습도 포착돼 눈길을 끌었다. 정우성을 비롯해 배성우, 엄지원, 박지환, 박훈, 류혜영, 최유리, 장률, 류경수, 김대명, 심은경, 박해준, 박성훈, 오정세, 신현빈 등도 출연해 유해진, 박해일, 이민호와 호흡을 맞춘다.1970년대 시대상을 구현하기 위해 제작진도 힘을 보탰다. 허진호 감독을 필두로 이모개 촬영감독, 이성환 조명감독, 김병한 미술감독 등이 참여해 당시의 공간과 분위기를 스크린에 옮겼다.'암살자(들)'은 오는 9월 23일 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr