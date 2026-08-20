레드벨벳 웬디 / 사진=텐아시아 DB

그룹 레드벨벳 웬디가 악성 게시물에 대한 법적 대응을 예고했다.웬디 소속사 ASND는 19일 공식 입장을 내고 "아티스트의 외모와 신체를 대상으로 한 악의적인 품평 및 비하, 성적 대상화를 비롯한 성희롱성 게시물과 댓글이 지속적으로 확인되고 있다"고 말했다.이어 "특히 아티스트의 신체를 특정하여 성적으로 언급하거나 품평하는 행위, 외모와 신체에 대한 조롱 및 비하, 사실과 다른 내용을 악의적으로 유포하는 행위 등 아티스트의 인격과 권리를 침해하는 모든 행위는 단순한 의견이나 표현의 자유로 볼 수 없는 명백한 명예훼손"이라고 강조했다.소속사는 "당사는 현재 확인되고 있는 게시물 및 댓글을 포함하여 향후 확인되는 악성 게시물에 대해서도 지속적으로 증거자료로 수집해 아티스트의 권익을 침해하는 행위에 대해 사안의 경중을 불문하고 적극적으로 대응하겠다"고 밝혔다.한편, 웬디는 최근 과거에 비해 체중이 줄어든 모습으로 관심을 모았다. 건강을 염려하는 반응이 나온 한편, 일각에서는 비방성 댓글이 이어졌다. 특히 체형 변화를 두고 근거 없는 추측이나 모욕적인 표현까지 등장하면서 도를 넘었다는 지적이 나왔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr