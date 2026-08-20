'전설의 사내'가 6주 연속 시청률 1위를 기록했다. / 사진제공=MBN '전설의 사내'

'전설의 사내'가 6주 연속 시청률 1위를 기록했다. / 사진제공=MBN '전설의 사내'

‘전설의 사내’ TOP7이 탄생 100일을 맞아 백일대잔치를 연 가운데 방송은 6주 연속 수요일 예능 시청률 1위를 기록했다.지난 19일 방송된 MBN 예능 ‘전설의 사내’ 6회에서는 ‘무명전설’을 통해 이름을 알린 TOP7 성리·하루·장한별·황윤성·정연호·이창민·이루네의 백일대잔치가 그려졌다. 2MC 장민호와 양세형을 비롯해 탑 프로단 김진룡·김범룡·김광규·신유·임한별도 함께했다.방송은 닐슨코리아 집계 기준 전국 유료방송가구 2부 평균 시청률 4.3%를 기록했다. 분당 최고 시청률은 4.6%였다. ‘전설의 사내’는 6주 연속 수요일 예능 프로그램 가운데 1위를 차지했고, 종편과 케이블 채널을 포함한 음악 프로그램 중에서도 1위에 올랐다.TOP7과 MC 장민호는 현장에 초대된 100명의 관객 앞에서 ‘풍악을 울려라’를 부르며 공연의 시작을 알렸다. 이후 MC 양세형이 ‘탑 프로단’을 ‘축하사절단’으로 소개했고, TOP7은 각자의 백일 사진을 공개했다.하루는 자신의 사진을 보고 “엊그제 같고 새록새록하다”고 말했다. 성리의 백일 사진에서는 중요 부위가 깻잎으로 가려져 웃음을 안겼다. 4.5kg 우량아로 태어났다는 이창민의 사진을 본 이루네는 “저때도 식스팩이 있었네”라고 반응했다.이어 트리플 대전이 진행됐다. 이창민과 황윤성은 각각 김광규, 양세형과 팀을 이뤄 맞붙었다. 황윤성과 양세형은 가죽점퍼를 입고 ‘흔들린 우정’ 무대를 선보였고, 중간에는 손은설이 합류했다. 이창민과 김광규는 김광규의 곡 ‘열려라 참깨’를 불렀다. 지영일도 무대에 함께했다. 100명의 관객 투표 결과 황윤성과 양세형 팀이 승리했다.탑 프로단의 애장품을 건 대결도 이어졌다. 신유가 무대 의상을 내놓자 하루와 정연호가 도전했다. 하루는 신유와 ‘꽃물’을, 정연호는 ‘러브스토리’를 함께 불렀다. 대결에서는 정연호가 승리했다.김범룡의 기타를 두고는 성리와 황윤성이 경쟁했다. 황윤성은 ‘사나이 가슴에 비가 내리네’를 불렀고, 성리는 ‘미운 사람’을 선곡해 마이클 잭슨의 퍼포먼스를 오마주했다. 김범룡은 성리를 승자로 선택한 뒤 황윤성에게 “윤성아, 너는 따로 선물할게”라고 말했다. 이후 장한별과 김범룡은 ‘그 순간’을 함께 불렀다.필살기 대결에서는 이루네와 정연호가 맞붙었다. 신승태도 특별 손님으로 등장했다. 이루네는 ‘벤치’ 무대를 선보였다. 이를 본 신유가 “입술을 닦던데 침 흘린 거냐”고 묻자 김진룡은 “루네 씨는 섹시한데, 그 섹시함이 느끼하지는 않다”고 평가했다. 김광규는 “난 느끼하던데?”라고 받아쳤다.신승태는 감성적인 무대를 꾸몄고, 정연호는 ‘임진강’을 불렀다. 대결 결과는 이루네의 승리였다. 이후 성리와 임한별은 ‘바람의 노래’를 함께 불렀다.팬들의 사연을 소개하는 백일장 코너도 진행됐다. 장한별은 팬이 보낸 편지를 읽은 뒤 ‘인생이란’을 불렀다. 하루의 팬은 어린 시절 어머니를 여의고 힘든 시간을 보낸 사연을 전하며 아들과 함께 하루의 노래를 듣고 싶다고 밝혔다.하루는 자신의 경험을 떠올리며 “사실 요즘엔 행복한 순간에 어머니 생각이 더 많이 난다. 팬들께 선물을 받아 감사할 때마다 저도 어머니한테 좋은 옷 한 벌 선물해 드리고 싶었는데, 마음이 참 그렇다”고 말했다. 이어 ‘무명전설’에서 어머니를 떠올리며 불렀던 ‘애원’을 다시 불렀다.이창민에게는 자신들을 ‘이츠미(이창민 팬클럽) 모녀’라고 소개한 어머니와 딸의 사연이 도착했다. 두 사람은 직접 만든 ‘이창민 티셔츠’를 공개했다.방송 말미에는 성리가 ‘무명전설’ 우승 특전으로 받은 신곡 ‘Sad Rain’을 처음 공개했다. ‘국민작곡가’이자 ‘이별전문가’ 김진룡 작곡가가 성리를 위해 만든 곡이다. 성리는 또 다른 우승 특전인 맞춤 턱시도를 입고 무대에 올랐다. 김진룡 작곡가는 “곡을 줘서 뿌듯해본 적이 얼마 없는데, 성리는 곡을 잘 살렸다”고 평가했다.‘전설의 사내’는 매주 수요일 오후 9시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr