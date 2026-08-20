김규원이 유세윤과 고등학교, 대학교에 이어 과거 살았던 원룸까지 겹친 특별한 인연을 공개한다./사진=쿠팡플레이 캡처, 텐아시아DB

김규원이 유세윤과 고등학교, 대학교에 이어 과거 살았던 원룸까지 겹친 특별한 인연을 공개한다./사진제공=MBC

김규원이 유세윤과 고등학교, 대학교에 이어 과거 살았던 원룸까지 겹친 특별한 인연을 공개한다.20일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 서울 도심에서 산과 계곡을 가까이 누릴 수 있는 '산을 품은 집'을 찾아간다. 임장에는 김대호와 코미디언 김지유, 김규원이 함께한다.김지유는 임장 도중 김대호의 연애 스타일을 진단한다. 앞선 방송에서 김지유가 김대호를 상대로 적극적인 플러팅 상황극을 펼쳤던 가운데 김대호는 콘텐츠 속 설정으로 밝혀진 김지유의 '국제결혼' 소식을 언급한다.김대호는 "그럼 난 놀아난 건가?"라며 억울함을 토로한다. 이를 지켜보던 김규원은 "지유 누나는 캐릭터인데, 대호 형은 진심인 것 같다"고 말하며 두 사람의 상황에 재미를 더한다.세 사람은 이어 북한산, 북악산, 관악산, 인왕산, 안산까지 다섯 개의 산을 조망할 수 있는 평창동 저택을 찾는다. 자연경관 지구에 자리해 건물 높이에 제한이 있는 만큼 집 안 곳곳에서 주변 산세를 볼 수 있는 곳이다. 특히 2층 통창 너머로 다섯 개의 산이 한눈에 펼쳐지자 출연진은 "갤러리 같다"고 감탄한다.김규원은 과거 자신이 살았던 원룸과 얽힌 뜻밖의 이야기를 꺼낸다. 대학생 시절 거주했던 빌라가 장동민, 유세윤 등이 속한 개그팀 '옹달샘'이 함께 살았던 곳과 동일했으며 호수까지 같았다는 것.김규원과 유세윤의 인연은 여기서 끝나지 않는다. 유세윤이 과거 원룸 생활을 회상하며 SNS에 올린 사진을 본 김규원이 직접 메시지를 보내면서 두 사람의 접점이 확인됐다.김규원은 유세윤과 고등학교부터 대학교, 과거 거주했던 원룸까지 같은 곳을 거쳤다는 사실을 밝힌다. 우연이 연이어 겹친 두 사람의 인연에 장동민은 "기운이 있다"며 놀라워한다.김대호, 김지유, 김규원의 서울 '산품집' 임장은 20일 오후 10시 '홈즈'에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr