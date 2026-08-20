김강우가 사춘기 아들 육아의 고충을 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

김강우가 사춘기 아들 육아의 고충을 털어놨다. / 사진='김강우' 유튜브 캡쳐

배우 김강우 부부가 사춘기 자녀를 둔 부모의 고충에 공감했다.지난 19일 김강우의 개인 유튜브 채널에는 '사춘기 자녀 둔 부모님들이 쓴 댓글 읽어봤습니다. 어쩜 이렇게 다 똑같죠?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김강우와 그의 아내는 오랜만에 외출에 나섰다.김강우와 그의 아내는 오랜만의 외출에 나섰다. 아내는 "진짜 너무 힘든 방학이다"라며 삼시 세끼 아이들을 챙겨야 하는 현실 육아의 고충을 토로했다.두 사람은 식사를 마치고 사춘기 자녀를 둔 구독자들의 댓글을 함께 읽어 보기 시작했다. 김강우는 "가끔 거꾸로 매달고 물어보고 싶다 왜 그러는지"라는 댓글을 보고 폭소했다. 김강우의 아내는 "어제까지 앞머리를 암막 커튼처럼 가리고 다니다 오늘은 입영 앞둔 군인처럼 밀고 옴"이라는 댓글에 공감했다. 그는 "태은이도 여기까지 가리고 다니다가 갑자기 친구들 삭발한다고 엄청 고민했다"고 밝혔다. 김강우는 과거 아이들에게 바나나까지 씻어 먹이는 정성을 보인 것을 언급한 댓글을 보며 "근데 안 씻는다"고 말해 웃음을 자아냈다.김강우는 "'과연 나도 저랬나 싶다'는 생각이 든다"고 털어놨다. 아내는 "(어머님이) 당신 키울 때가 제일 힘들었대"라며 "맨날 눈물 바람이었다. 누가 누구를 욕하는 거냐"고 팩트 폭행을 날렸다. 김강우는 "우리 엄마가 나 때문에 많이 울었다"며 이를 인정했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr