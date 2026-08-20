가수 이효리가 남편 이상순과 결혼 14년 차에도 신뢰를 지키기 위해 스스로 선을 지킨다고 밝혔다./사진=SNS 갈무리

가수 이효리가 남편 이상순과 결혼 14년 차에도 신뢰를 지키기 위해 스스로 선을 지킨다고 밝혔다./사진=JTBC 방송 화면 캡처

가수 이효리가 남편 이상순과 결혼 14년 차에도 신뢰를 지키기 위해 스스로 선을 지킨다고 밝혔다.지난 18일 방송된 JTBC 연애 리얼리티 '연애전쟁' 9회에는 배우 최다니엘과 방송인 풍자가 특별 외교관으로 출연한 가운데, 남자의 과도한 집착으로 갈등을 겪는 '집착 커플'이 의뢰인으로 등장했다.남친은 동거 중인 집에서 걸어서 10초 거리에 있는 여친의 네일숍에 데려다주는가 하면, 집에서도 눈앞에 여친이 보이지 않으면 찾아다니는 등 강한 불안감을 보였다. 특히 남자 손님의 예약 문의에도 예민하게 반응했다.남친은 "과거 한 남자 손님이 여친에게 이성적인 호감을 가지고 네일숍을 예약 방문해 딸기 라테를 줬다"며 남자 손님을 받지 않았으면 하는 이유를 설명했다. 반면 여친은 "걱정이라는 명목 아래 통제가 너무 많다"며 수시로 네일숍 앞을 서성이는 남친의 행동에 불만을 표했다.남친 역시 자신을 하인처럼 대하는 여친에게 서운함을 느끼고 있었다. 식사 준비부터 청소, 강아지 산책까지 대부분의 집안일을 담당했고, 친절한 말투를 부탁해도 여친은 무뚝뚝한 태도를 보였다. 이에 남친은 "가끔은 하인이 된 것 같은 기분이 든다"고 토로했다.두 사람의 갈등은 여친의 음주 문제로 커졌다. 오랜만에 친구들과 술자리를 가진 여친은 계속 걸려 오는 남친의 전화를 의도적으로 피했다. 여기에 친구의 남자 지인이 합석했다는 사실을 알게 된 남친은 불안감을 감추지 못했다.결국 남친은 직접 여친을 데리러 갔고, 자리를 떠나게 된 여친은 거친 말과 행동으로 불만을 표출했다. 이후 여친이 술에 취해 다른 남자와 스킨십했다는 사실까지 알게 된 남친은 눈물을 흘리며 격앙된 감정을 쏟아냈다.남친이 여친의 술자리에 민감하게 반응하는 데는 이유가 있었다. 과거 여친의 남사친이 술자리에서 호감을 표시했던 데 이어 게스트하우스 파티에 간 여친이 연락 두절된 일까지 겪었다는 것. 당시 남친이 건 부재중 전화는 150통에 달했다. 그는 "여친이 주량 조절을 못 한다"고 걱정했다.서장훈은 "뭐든 지나치면 병"이라며 사랑을 이유로 과도하게 집착하는 남친에게 조언했다. 풍자는 여친에게 "남친의 집착이 과한 건 사실이지만 살면서 누군가가 나를 이렇게 사랑해주는 건 정말 축복이다. 남자의 사랑도 좀 더 이해하고 배려해주면 좋겠다"고 말했다.최다니엘은 자신의 연애 경험을 꺼냈다. 그는 "나도 과거에 질투하고 집착했던 경험이 있다. 사람은 물건이 아니라서 소유하려고 하면 멀어지더라"며 "본인의 시간을 먼저 찾는 것이 중요하다"고 충고했다.이효리는 자신의 경험에 비추어 여친에게 조언했다. 그는 "나도 술과 사람을 정말 좋아하지만, 선을 지킨다"며 "늦은 시간 남자가 있는 술자리에는 절대 가지 않는다. 나는 내 남자를 불안하게 하지 않는다"고 단호하게 말했다. 앞서 이효리는 2013년 이상순과 결혼했다.'집착 커플'은 '일하는 동안 찾아오지 말기', '남사친과 술 약속 잡지 않기' 등의 협상 조건에 동의한 뒤 다시 만남을 이어가기로 결정했다. 남친은 "조금 더 여유를 가지고 기다려 보겠다"고 약속했고, 여친은 "항상 같은 자리에서 나를 기다려 주는 사람인 것 같다"며 애정을 확인했다.'연애전쟁'은 오는 31일부터 월요일 오후 9시 50분으로 방송 시간대를 옮긴다. 이에 앞서 25일 오후 8시 50분에는 무당 커플과 돌싱 커플의 하이라이트가 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr