KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 한국살이 27년차인 캐나다 아빠 기욤 패트리와 36개월된 딸 레아가 첫 등장했다 / 사진 제공｜KBS 2TV

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 한국살이 27년차인 캐나다 아빠 기욤 패트리와 36개월된 딸 레아가 첫 등장했다 / 사진 제공｜KBS 2TV

한국살이 27년 차인 캐나다 아빠 기욤 패트리와 36개월 된 딸 레아가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 첫 등장했다. 앞서 기욤은 수백억대 자산가설에 대해 "완전한 부자는 아니지만 은퇴 후 편안하게 살 정도는 있다"고 해명했다. 현재는 부동산과 주식, 가상자산 등을 공부하며 전업 투자자로 활동 중이라고 밝혔다.지난 19일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌') 633회는 '내게 온 가장 큰 행운' 편으로, MC 김종민과 랄랄이 함께했다. 이날 새로운 슈퍼맨 가족으로 합류한 기욤과 레아 부녀의 일상이 공개됐다. 기욤은 "NO!"(안 돼) 하는 것 없는 캐나다식 육아 방식을 보여줬고, 레아는 "왜?"라는 질문을 끊임없이 던지며 호기심 많은 모습을 보였다.레아는 투명한 피부와 맑은 눈동자, 차분한 말투로 첫 등장부터 눈길을 끌었다. 특히 기욤의 한마디 한마디에 눈을 말똥말똥 뜨고 끊임없이 "왜?"라고 질문했다. 태어난 지 36개월 된 레아는 한국어뿐만 아니라 영어, 프랑스어까지 3개 국어를 구사해 놀라움을 자아냈다. 아빠가 알려주는 프랑스어를 따라 한 뒤 궁금한 단어를 물어보며 배우기도 했다.레아의 반전 먹성도 공개됐다. 아빠가 차려준 캐나다식 아침 식사를 시작으로 직접 냉장고에서 꺼낸 수박과 버터 옥수수 등을 연이어 먹었다. 레아의 먹성에 기욤은 "레아는 하루 종일 먹을 수 있다. 먹는 거에 진심"이라며 혀를 내둘렀다.이어 레아는 비빔밥의 맛을 확인한 뒤 참기름을 잔뜩 넣어 먹는가 하면, 양고기 바비큐를 통째로 들고 뜯으며 콧노래까지 흥얼거렸다.KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr