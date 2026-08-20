여자들의 자기소개가 공개됐다./사진제공=ENA, SBS Plus

여자들의 자기소개가 공개됐다./사진제공=ENA, SBS Plus

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 33기 여자 출연자들의 자기소개가 공개됐다.지난 19일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 자기소개를 마친 33기가 첫 데이트에 들어가는 모습이 펼쳐졌다.이날 광수는 자기소개에서 “행정고시 합격 후 국토교통부에서 5급 공무원으로 근무 중”이라고 밝혔다. 이어 그는 “사실 제 인생에서 연애는 6순위였지만, 이제는 삶의 패러다임을 바꿔야겠다는 생각에 용기를 냈다”고 해 박수를 받았다. 상철은 “5년 차 우체국 집배원”이라고 소개한 뒤, “이상형은 아담하고 활기차신 분이다. 드라이브를 좋아해서 웬만한 거리는 다 수용 가능하다”며 장거리도 가능하다는 의지를 보였다.모솔녀들의 자기소개에서도 이어졌다. 하얀 원피스를 입고 등장한 영숙은 유창한 일본어 실력을 뽐낸 뒤, “3년 정도 일본에서 유학했다. 현재 웰니스 센터를 운영 중이다. 리드해주는 남자를 만나고 싶다”고 말했다. 정숙은 “병원 소속 마케팅팀에 근무 중”이라며 “여행과 오픈런을 즐긴다. 유명 맛집에서 무려 6시간 웨이팅을 한 적도 있다”고 열정녀 면모를 보였다. 순자는 “식품 스타트업 마케팅팀에서 일하고 있다”고 얘기한 뒤 “스스로 절제할 줄 알고 사소한 데서 행복을 느끼는 사람을 좋아한다”고 덧붙였다.영자는 “마취과 간호사이며, 이성을 볼 때 외모를 중시하는데 ‘두부상’을 선호한다”며 웃었다. 첫인상 0표 옥순은 “제가 여기서 막내일 것 같다”고 운을 뗀 뒤 “1999년생이고, 직업은 첼리스트이다”라고 감탄을 자아냈다. 마지막으로 현숙은 “서울 소재 무역 공공기관에서 일하고 있으며, 제 장점은 3.5개 국어를 구사할 수 있는 것”이라고 매력을 과시했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr