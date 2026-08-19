'100일의 거짓말' 특별전이 열린다. / 사진제공=tvN

tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'을 첫 방송에 앞서 전시로 먼저 만나볼 수 있다.오는 10월 10일 첫 방송되는 '100일의 거짓말'은 경성 최고의 소매치기가 밀정이 돼 조선총독부 엘리트 통역관과 만나면서 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 김유정, 박진영, 김현주, 이무생, 진선규 등이 출연하며 '낭만닥터 김사부' 시리즈, '이상한 변호사 우영우'의 유인식 감독과 '브람스를 좋아하세요?'의 류보리 작가가 의기투합했다.서울역사박물관에서는 지난 14일부터 '특별전: 1932년 경성, 밀정이 되다'가 진행되고 있다. 관람객이 직접 밀정이 돼 임무를 수행하는 방식으로 작품의 배경과 설정을 체험할 수 있도록 구성됐다.박물관 1층 로비에는 포토부스와 작전의 방, 전당포 등이 마련됐다. 실제 드라마 촬영에 사용된 일부 소품과 가구도 전시에 활용됐다. '100일의 거짓말' 기획 의도와 류보리 작가가 전하는 메시지도 확인할 수 있다.3층 상설 전시관에서는 출연 배우들이 녹음한 오디오 도슨트와 스탬프 투어를 진행한다. 배우들이 드라마와 관련된 유물과 전시품을 직접 소개한다.'특별전: 1932년 경성, 밀정이 되다'는 오는 9월 27일까지 서울역사박물관 1층 로비에서 진행된다. 배우들의 오디오 도슨트는 11월 29일까지 3층 상설 전시관에서 이용할 수 있다.한편 '100일의 거짓말'은 오는 10월 10일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr