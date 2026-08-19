아이브 멤버 장원영이 헤어 스타일에 변주를 주고 있다. / 사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 근황을 전했다.장원영은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "Cute n sweet, that’s all 🎀🍭"(모든 것이 귀엽고 달콤해)이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 자신이 모델로 있는 여러 브랜드의 광고 촬영을 소화한 모습. 특히 그가 소지하고 있는 책갈피와 휴대전화 케이스 등이 체리 과일로 가득해 눈길을 끌었다.한편 장원영은 지난달 26일(현지시간) 미국 뉴욕 시티 필드(Citi Field)에서 열리는 뉴욕 메츠와 로스앤젤레스 다저스의 경기에 참석해 시구자로 마운드에 올랐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr