박영진이 '라디오스타'에 출연해 입담을 뽐낸다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

박영진이 '라디오스타'에 출연해 입담을 뽐낸다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

개그맨 박영진이 ‘라디오스타’에서 유재석에게 직접 전화를 받은 사연을 공개한다.19일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 홍혜걸, 하하, 박영진, 허키 시바세키가 출연하는 ‘역시 난 죽지 않아 킥킥’ 특집으로 꾸며진다. 박영진은 과거 ‘라디오스타’ 출연 당시를 떠올린다. 녹화 현장에서는 생각나지 않았던 멘트가 집에 돌아간 뒤 뒤늦게 떠올라 후회했다는 것. 그는 자다가도 당시 상황이 생각나 이불킥을 했다고 털어놓는다.하하, 양상국과 함께하고 있는 ‘부산 호소인’ 활동에 대한 이야기도 밝힌다. 경북 김천 출신인 박영진이 어떻게 ‘부산 호소인’에 합류하게 됐는지 그 과정이 공개된다. 박영진의 절약 습관도 언급된다. 그는 하하의 팬 콘서트 연습에 참여했다가 예상보다 시간이 길어지자 계속 시계를 확인했다. 연습 시간보다 다른 현실적인 이유를 신경 쓰고 있었다는 설명이다.최근 예능 출연이 다시 늘어난 박영진은 하하에게 고마움을 전한다. 특히 하하와 함께 출연한 ‘놀면 뭐하니?’ 방송 이후 유재석에게 직접 전화가 왔다고 밝힌다. 박영진에 따르면 유재석은 “끝까지 포기 안 하고 잘해줘서 고맙다”고 말했다.오랫동안 진행했던 MBC 라디오가 종영하면서 이사 계획에도 차질이 생겼다고 말한다. 이미 이사를 위한 계획을 세워둔 상황에서 예상하지 못한 변수가 생겼다는 것. 박영진은 이야기를 나누던 홍혜걸에게 즉석에서 대출 상담까지 시도한다.대표 유행어인 ‘소는 누가 키워’에 대한 이야기도 꺼낸다. 과거 ‘개그콘서트’ 유행어 조사에서 자신의 유행어가 상위권에 올랐다고 밝힌 그는 이를 2026년에도 다시 활용해보겠다는 의지를 보인다.박영진은 최근 허경환의 활약을 보며 달라진 예능 분위기를 느꼈다고도 말한다. 그는 “개그 기승전결의 시대는 끝났다. 요즘은 다 기세”라고 말하며 기존과 다른 방식의 개그에 도전한다.‘라디오스타’는 매주 수요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr