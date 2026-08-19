가수 홍다빈(Dabin kr)이 미국 대형 음악 페스티벌 헤드라이너로 무대에 올랐다. / 사진 제공: CTYL

가수 홍다빈(Dabin kr)이 미국 대형 음악 페스티벌 헤드라이너로 무대에 올랐다. / 사진 제공: CTYL

가수 홍다빈(Dabin kr)이 미국 대형 음악 페스티벌 헤드라이너로 무대에 올랐다.홍다빈은 지난 8일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 'Head In The Clouds LA 2026'(헤드 인 더 클라우즈 LA 2026, 이하 'HITC LA 2026')에 헤드라이너로 출연해 수만 명의 관객과 만났다.이날 홍다빈은 홀로 무대에 올라 총 14곡을 선보였다. 과거 DPR LIVE로 활동하며 발표한 'Jasmine'과 'KISS ME'를 비롯해 'Giggles', 'senseS' 등 기존 곡들을 잇달아 들려줬다.아직 발매되지 않은 신곡 2곡도 이날 무대에서 처음 공개했다. DPR LIVE 시절 발표한 곡부터 홍다빈이라는 이름으로 내놓은 음악, 미발매 신곡까지 한 무대에서 선보이며 현재의 음악 활동을 보여줬다.특히 홍다빈은 지난해 같은 페스티벌의 헤드라이너로 무대에 오른 지드래곤의 뒤를 이어 올해 한국 솔로 아티스트 중 유일하게 헤드라이너 명단에 이름을 올렸다.'HITC'는 미국 엔터테인먼트 기업 88라이징(88rising)이 아시아계 아티스트들을 글로벌 시장에 소개하기 위해 개최해온 음악 페스티벌이다.홍다빈은 DPR LIVE라는 활동명으로 국내외에서 이름을 알렸다. 이후 본명인 홍다빈을 내세워 활동하며 자신의 음악을 이어가고 있다. 이번 'HITC LA 2026'에서는 14곡을 소화한 데 이어 신곡까지 선공개하며 향후 활동을 예고했다.한편 홍다빈은 오는 22일 '워터밤 속초 2026' 무대에 오른다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr