지난 2월 공개 이후 소재를 둘러싸고 논란에 휩싸였던 '운명전쟁49'가 스핀오프 '신빨스테이'로 돌아온다. / 사진=텐아시아 DB

지난 2월 공개 이후 소재를 둘러싸고 논란에 휩싸였던 '운명전쟁49'가 스핀오프 '신빨스테이'로 돌아온다. 가수 성시경과 딘딘이 새롭게 합류해 운명술사들과 호흡을 맞춘다.19일 월트디즈니 컴퍼니 코리아에 따르면 디즈니+ 오리지널 예능 '신빨스테이'에 성시경과 딘딘이 출연한다. '신빨스테이'는 '운명전쟁49' 제작진이 선보이는 스핀오프 프로그램으로, 운명술사들이 전 세계에서 찾아온 숙박객들을 만나 점사를 보고 고민을 상담하는 내용을 담는다.성시경은 숙소를 책임지는 '객주'로 나선다. 평소 방송과 개인 채널 등을 통해 요리 실력을 보여온 그는 숙박객들을 위한 음식을 준비하는 등 프로그램 전반의 운영을 맡는다. 딘딘은 성시경을 돕는 '집사' 역할로 합류해 글로벌 숙박객들과 소통할 예정이다.'운명전쟁49' 출연진도 다시 뭉친다. 우승자 윤대만을 비롯해 21년 차 이소빈 만신, MZ 무당 지선도령, 매화도령 등이 출연한다. 제작진에 따르면 글로벌 숙박객 모집에는 미국과 일본, 프랑스, 멕시코, 인도, 르완다 등 전 세계 42개국에서 신청자가 몰렸다.'신빨스테이'의 출발점이 된 '운명전쟁49'는 지난 2월 공개된 예능이다. 49명의 운명술사가 여러 미션을 거치며 경쟁하는 방식으로 진행됐다. 공개 이후 국내 디즈니+에서 높은 시청 성적을 거두며 화제를 모았지만, 방송 내용 일부를 두고 거센 비판에 직면하기도 했다.특히 순직한 경찰·소방공무원의 사인을 맞히는 미션이 문제가 됐다. 고인의 죽음을 예능 소재로 소비했다는 지적이 나오면서 유가족뿐 아니라 소방공무원노동조합과 전국경찰직장협의회 등 관련 단체도 반발했다. 논란이 커지자 제작진은 "상처 입으신 유가족과 동료 공무원께 진심으로 사과드린다"고 사과했다.이처럼 흥행과 논란을 동시에 겪었던 '운명전쟁49'는 약 1년 만에 경쟁이 아닌 숙박과 상담을 중심으로 한 스핀오프로 IP 확장에 나서게 됐다. 여기에 성시경과 딘딘이라는 예능 경험이 풍부한 방송인들을 전면에 배치했다는 점도 눈길을 끈다.'신빨스테이'는 오는 2027년 디즈니+를 통해 공개될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr