가수 김용빈이 남승민의 자취방을 찾는다. / 사진제공=KBS '신상출시 편스토랑'

가수 김용빈이 남승민의 자취방을 찾는다. / 사진제공=KBS '신상출시 편스토랑'

가수 김용빈이 ‘신상출시 편스토랑’에서 남승민의 자취방을 찾는다.오는 20일 방송되는 KBS 예능 ‘신상출시 편스토랑’에서는 김용빈이 절친한 동생인 트로트 가수 남승민의 자취방을 방문하는 모습이 공개된다. 김용빈과 남승민은 ‘미스터트롯3’에 함께 출연한 뒤 TOP7으로 활동하며 가까워졌다. 10살 차이인 두 사람은 일주일에 2~3번씩 만나 식사할 정도로 친분을 이어오고 있다.김용빈은 양손 가득 물건을 들고 남승민의 집을 찾는다. 혼자 생활하는 남승민을 위해 자취에 필요한 물건들을 직접 준비해온 것. 자취 경험이 있는 김용빈이 어떤 물건을 추천할지도 공개된다.김용빈은 남승민의 침실과 냉장고, 바닥, 화장실 등을 차례로 살펴본다. 평소 깔끔한 성격으로 알려진 김용빈의 점검이 이어지자 남승민은 긴장한 모습을 보인다. 특히 김용빈이 한 물건에 손을 대자 남승민은 “이건 절대 안 돼!”라고 외치며 당황한다. 해당 물건의 정체는 방송에서 공개된다.김용빈은 침실 한쪽에 놓인 남승민의 금고도 발견한다. 그는 금고 안에 보관된 귀중품들을 확인한 뒤 놀라움을 감추지 못한다. 이어 예상하지 못했던 물건을 발견하고 감정이 북받치는 모습도 보인다.김용빈은 남승민을 위해 간단하게 만들 수 있는 반찬 레시피도 알려준다. 10분 만에 김치를 만드는 모습을 본 ‘편스토랑’ 출연진은 “요리가 정말 많이 늘었다”고 반응한다.‘신상출시 편스토랑’은 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr