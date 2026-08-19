서장훈이 돌직구를 날린다. / 사진=텐아시아DB

서장훈이 돌직구를 날린다. / 사진=EBS

서장훈이 82만평 산 주인에 돌직구를 날린다.19일 오후 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 4대째 숲을 지켜온 산림 경영인 박정희의 파란만장한 인생사가 공개된다.박정희가 소유한 산은 약 82만 평으로, 여의도 면적에 맞먹는 어마어마한 규모를 자랑한다. 강원도 평창에 위치한 박정희의 산을 찾은 서장훈과 장예원은 숲길을 걸으며 산더덕, 곰취, 둥굴레 등 다양한 산속 보물들을 마주한다. "산림 경영의 기본은 나무를 키워서 수확하는 것이지만, 나무 외에 다양한 먹거리도 생산된다"는 박정희의 설명에 이어, 평범한 풀처럼 보였던 식물들의 놀라운 가격이 공개되자 입을 다물지 못한다.서장훈과 장예원은 생애 첫 '심마니 체험'에 나선다. 귀한 산양삼이 다칠세라 숨까지 죽이며 땅을 파헤친 두 사람은 마침내 "심봤다!"를 외치며 짜릿한 손맛을 만끽한다. 여기에 즉석에서 펼쳐지는 '베스트 산양삼' 선정 대결까지 더해진다.'산 백만장자' 박정희가 처음부터 산림 경영을 했던 것은 아니다. 원래 평범한 공무원으로 일했던 그는 불의의 사고로 세상을 떠난 아버지의 뜻을 이어받아 38세의 나이에 산림 경영에 뛰어들게 됐다. 하루아침에 82만 평의 산을 맡게 돼 막막했을 법도 하지만, 그는 "어린 시절부터 아버지를 따라다니며 산림 경영을 몸으로 익혀온 덕분에 자연스럽게 숲을 지키는 길을 선택할 수 있었다"고 설명한다.박정희가 "상속세를 내기 위해 산 일부를 매각했다"고 밝히자 서장훈의 날카로운 질문이 이어진다. "그럼 처음에는 100만 평 정도 됐겠다"며 놀라던 서장훈은 곧바로 "일부만 팔아서 다른 데 투자할 생각은 해본 적 없으시냐. 돈 되는데 왜 안 파냐"고 묻는다. 이에 박정희는 "그런 생각을 해본 적이 없다. 내가 물려받았다고 해서 내 마음대로 할 수 있는 것은 아니다"라고 단호하게 선을 긋는다.박정희가 20년 동안 정성 들여 가꾼 6000평 규모의 캠핑장도 최초로 공개된다. 2006년 문을 연 캠핑장은 울창한 숲과 하나가 된 듯한 자연 속 휴식 공간이다. 박정희는 "주말이면 직접 이곳을 지키며 캠퍼들과 시간을 보낸다"며 캠핑장에 대한 깊은 애정을 보인다. 매일 아침 반드시 지키는 뜻밖의 루틴도 있었다. 바로 90세 노모의 집을 찾아가는 것으로, 그는 "아침밥은 항상 어머니 댁에서 먹는다"고 덧붙인다.한편, 최근 서장훈은 서울 서초구 양재역 인근에 보유한 상가 건물을 매물로 내놨다. 매도 희망가는 450억원으로, 2000년 경매를 통해 낙찰 받은 28억1700만원보다 약 16배 오른 금액이다. 희망가격대로 거래가 성사되면 매입가 대비 단순 차액만 421억원을 웃돈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr