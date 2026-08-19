사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

배우 한보름이 화사한 미소와 사랑스러운 스타일링으로 눈길을 사로잡았다.한보름은 최근 자신의 인스타그램에 "유산균, 필요하신 분?"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한보름은 핑크 톤의 프릴 디테일이 돋보이는 원피스를 입고 베이지색 제품 박스와 작은 용기를 손에 든 채 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 연출한 모습과 화사한 메이크업이 어우러졌으며, 심플한 회색 벽면과 화이트 수납장이 배경을 이루면서 한보름의 밝은 비주얼이 더욱 돋보였다.이어진 사진에서는 한보름이 한 손으로 제품 박스를 들어 보이고 다른 손에는 작은 용기를 들고 포즈를 취했다. 같은 의상과 헤어스타일을 유지한 채 부드러운 미소를 더했으며 프릴 장식이 풍성하게 들어간 원피스와 화사한 분위기가 조화를 이루며 시선을 끌었다.이를 본 팬들은 "완전 예뻐", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "아름다워", "너무 좋아해요", "이뻐이뻐" 등의 댓글을 달았다.한편 한보름은 1987년생으로 39세다. 한보름은 2009년부터 2010년까지 MC 스나이퍼의 힙합 레이블 '스나이퍼 사운드'의 연습생 출신으로 걸그룹을 준비했다. 이에 2009년 L.E.O의 정규 2집 타이틀곡 'Love Train'의 피처링으로 무대에 선 적이 있으며, 2010년 아웃사이더의 '주변인' 뮤직비디오에 출연했다.이후 연기자로 전향해 2011년 드라마 '드림하이'로 데뷔했다. 그러나 2012년 1년 동안 다시 아이돌 준비로 활동을 중단했고 2013년 본명 김보름에서 한보름으로 개명한 후 배우로 본격 활동하기 시작했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr