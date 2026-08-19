김구라가 허키 시바세키 비주류병에 "아직 멀었다"고 말했다./사진제공=MBC

김구라가 허키 시바세키 비주류병에 "아직 멀었다"고 말했다./사진제공=MBC

힙합 프로듀서 허키 시바세키가 김구라와 ‘누가 더 비주류인가’를 놓고 대결을 펼친다.19일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 홍혜걸, 하하, 박영진, 허키 시바세키가 출연하는 ‘역시 난 죽지 않아 킥킥’ 특집으로 꾸며진다.허키 시바세키는 최근 토크 콘텐츠인 ‘비주류 초대석’을 통해 특유의 시니컬한 입담을 뽐내며 ‘대표 비주류 토커’로 화제를 모았다. 민음사 김민경 편집자와 티격태격하며 탄생한 “역시 난 비주류야 킥킥”이라는 유행어에 긁힌 당사자이기도 하다.허키 시바세키는 유행어에 대해 “애써 주류의 트렌드를 거부하는 사람들을 놀리는 말”이라고 설명하며 스스로 “내가 진짜 일부러 그러는 건가?”라는 고민을 했다고 밝힌다. 고민 끝에 그는 “아무리 생각해도 ‘비주류병’은 아니다”라며 “창작자로서 새로운 걸 쫓다가 생긴 취향이 아닐까 싶다”고 말한다.유행하는 것들을 찾아보지 않는다는 허키 시바세키의 말에 MC 장도연이 “얼마 전에 ‘호프’ GV도 하셨던데?”라며 의아한 표정으로 묻자, 그는 “기회가 돼서 보게 됐다”고 멋쩍게 답한다.이어 ‘누가 더 비주류인가’를 가늠해 볼 수 있는 ‘비주류 테스트’가 펼쳐진다. ‘라디오스타’ 대표 ‘비주류 토커’ 김구라가 등판하자, 허키 시바세키는 “김구라 선배님, 제가 되게 좋아하는 연예인이에요”라며 애정을 표한다. 그러자 김구라는 갑자기 배달 앱과 SNS도 하지 않는다며 ‘비주류’ 자부심을 보인다. 허키 시바세키가 “저는 둘 다 많이 해요”라고 솔직하게 말하자, 김구라는 “아직 멀었어! 완전 주류야!”라고 외친다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr