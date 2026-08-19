KCM과 아내 방예원이 웨딩드레스 투어에 나선다./사진제공=KBS2

KCM과 아내 방예원이 웨딩드레스 투어에 나선다./사진제공=KBS2

KCM과 아내 방예원이 웨딩드레스 투어에 나섰다.19일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 633회는 '내게 온 가장 큰 행운' 편으로 꾸며졌으며, MC 김종민과 랄랄이 함께했다.KCM 가족은 결혼식을 앞두고 웨딩드레스 투어에 나섰다. 방예원은 여러 벌의 드레스를 입어보며 단아한 분위기를 자아냈고, KCM은 아내의 모습을 바라보며 연신 감탄했다.첫째 딸 수연은 부모의 결혼식을 위해 든든한 지원군으로 나섰다. 수많은 드레스 후보 가운데 엄마의 취향과 체형에 어울리는 드레스를 골라줬고, 직접 사진까지 찍으며 순간을 기록했다.수연은 이어 "아빠, 엄마 옆에 서 봐요"라며 두 사람의 투 샷 촬영까지 주도했다. KCM은 아내 옆에 선 뒤 "미녀와 야수가 된 것 같아"라며 자신을 야수에 비유해 웃음을 안겼다.막내아들 하온도 부모의 모습을 지켜보다 두 손으로 박수를 치며 축하를 보탰다. KCM과 방예원이 나란히 선 모습에 아이들까지 반응하며 가족의 특별한 순간을 완성했다.방예원은 KCM보다 9살 연하로 알려졌으며, 앞서 뉴진스 민지를 닮은 외모로 관심을 받은 바 있다. 이날 방송에서는 웨딩드레스를 입은 모습까지 공개하며 또 한 번 시선을 끌었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr