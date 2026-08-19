KCM과 아내 방예원이 웨딩드레스 투어에 나선다./사진제공=KBS2
KCM과 아내 방예원이 웨딩드레스 투어에 나선다./사진제공=KBS2
KCM과 아내 방예원이 웨딩드레스 투어에 나섰다.

19일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 633회는 '내게 온 가장 큰 행운' 편으로 꾸며졌으며, MC 김종민과 랄랄이 함께했다.

KCM 가족은 결혼식을 앞두고 웨딩드레스 투어에 나섰다. 방예원은 여러 벌의 드레스를 입어보며 단아한 분위기를 자아냈고, KCM은 아내의 모습을 바라보며 연신 감탄했다.
KCM과 아내 방예원이 웨딩드레스 투어에 나선다./사진제공=KBS2
KCM과 아내 방예원이 웨딩드레스 투어에 나선다./사진제공=KBS2
첫째 딸 수연은 부모의 결혼식을 위해 든든한 지원군으로 나섰다. 수많은 드레스 후보 가운데 엄마의 취향과 체형에 어울리는 드레스를 골라줬고, 직접 사진까지 찍으며 순간을 기록했다.

수연은 이어 "아빠, 엄마 옆에 서 봐요"라며 두 사람의 투 샷 촬영까지 주도했다. KCM은 아내 옆에 선 뒤 "미녀와 야수가 된 것 같아"라며 자신을 야수에 비유해 웃음을 안겼다.

막내아들 하온도 부모의 모습을 지켜보다 두 손으로 박수를 치며 축하를 보탰다. KCM과 방예원이 나란히 선 모습에 아이들까지 반응하며 가족의 특별한 순간을 완성했다.

방예원은 KCM보다 9살 연하로 알려졌으며, 앞서 뉴진스 민지를 닮은 외모로 관심을 받은 바 있다. 이날 방송에서는 웨딩드레스를 입은 모습까지 공개하며 또 한 번 시선을 끌었다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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