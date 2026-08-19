이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

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‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 연매출 320억 규모의 카페를 운영하고 있는 전주연 대표가 성공 스토리를 밝혔다.19일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 2019년 월드 바리스타 챔피언 전주연이 출연했다.현재 모모스커피는 부산에서 4개 매장을 운영하고 있으며 직원 150명이 함께하고 있다. 연매출은 320억 원에 달한다.이 같은 규모에 유재석은 “운영 매장이 부산에만 4곳이고, 직원이 150명, 연매출 320억. 거의 기업”이라며 놀라워했다.전주연은 지금의 자리에 오르기 전 “2007년에 '모모스 커피' 주말 아르바이트생으로 시작했다. 그때는 바리스타라는 직업도, 카페라는 단어도 생소했었다. 바리스타의 인식도 썩 좋지 않았다”고 말했다.당시 전주연이 일하던 곳은 한 식당에 딸린 작은 공간이었다. 이후 맞은편에 대형 프랜차이즈가 들어오면서 매출이 60%나 줄어드는 상황을 맞았다. 전주연은 개인 카페만이 할 수 있는 일을 고민하며 커피의 완성도를 높이는 데 집중했다.그 과정에서 커피를 하루 20잔씩 마시며 공부했고, 커피 산지를 직접 찾아다니며 원두에 대한 경험도 쌓았다. 당시 생활에 대해 전주연은 “사람들을 만나지 않고 TV도 안 봤다. 가족도 일년에 4번 만났다”고 할 만큼 커피에 몰두했다고 밝혔다.오랜 시간 커피를 파고든 끝에 전주연은 세계 무대 정상에 올랐다. 그는 월드 바리스타 챔피언에 대해 “한국에서는 유일한 일이고 여성에서는 전 세계 두 번째로 알고 있다”고 설명했다.현재 부산을 대표하는 카페로 성장했지만 서울에 매장을 내지는 않았다. 전주연은 그 이유에 대해 “지방에서 잘 되면 서울로 확장하는 것이 공식처럼 됐는데 이럴 때일수록 부산을 지켜야 한다고 생각했다”며 “부산을 와야 하는 이유처럼 만들려고 노력하는 중”이라고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr