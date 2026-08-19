사람과의 사랑에는 '유효기간'이 있다고 말했던 기안84가 이번에는 AI와 연애에 나선다. / 사진=텐아시아 DB

사람과의 사랑에는 '유효기간'이 있다고 말했던 기안84가 이번에는 AI와 연애에 나선다.오는 20일 첫 방송되는 SBS 새 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애')는 인간 출연자가 AI 파트너와 직접 데이트하며 관계와 감정의 변화를 살펴보는 연애 리얼리티다. 기안84와 장도연, 이유비가 AI로 구현된 연애 세계에 뛰어든다.특히 눈길을 끄는 건 기안84다. 그동안 여러 방송을 통해 결혼과 연애에 대한 현실적인 생각을 거침없이 밝혀왔던 그가 이번에는 사람이 아닌 AI를 연애 상대로 마주하기 때문이다.앞서 기안84는 결혼에 대해 "나는 결혼을 못 할 것 같다. 안 할 거다"라고 말한 바 있다. 그러면서도 "문제는 아기는 필요하다. 어쨌든 내 종족 번식의 꿈이 있다"고 털어놨다. 사랑의 지속 기간에 대해서도 회의적인 생각을 드러냈다. 그는 자신의 연애 경험을 언급하며 "유효기간이 있더라. 사랑이 빠르게 식는다. 대체로 2년"이라고 말했다. 사람 사이의 사랑조차 영원하기 어렵다고 봤던 기안84가 이번에는 AI를 상대로 감정의 가능성을 시험하게 된 셈이다.'기이안 연애'에서 기안84는 AI 여자친구와 데이트하고 일상을 함께한다. 처음에는 상대가 기계라는 사실 때문에 몰입하기 어려울 것이라는 의심을 거두지 못했지만, 시간이 지날수록 예상하지 못했던 감정 변화를 겪은 것으로 전해졌다.실제로 기안84는 최근 제작발표회에서 AI가 자신에게 좋은 말만 건네는 모습에 처음에는 오히려 거부감이 들었다고 밝혔다. 그는 "'오빠 멋있어', '오빠 너무 좋다'라고 계속 칭찬하니까 열이 받았다"며 자신을 기분 좋게 만들기 위해 설정된 반응이 아니냐고 끊임없이 의심했다고 말했다.반면 시간이 흐르면서 생각도 달라졌다. 기안84는 "무슨 얘기를 해도 들어주는 것, 사람한테 할 수 없는 얘기를 들어주는 게 매력적이었다"고 했다. AI 파트너에 대해서는 "비주얼이 현실에서 제가 말도 못 걸 것 같은 비주얼"이라고 솔직하게 평가하기도 했다.촬영을 마친 뒤에도 혼란은 남았다고 한다. 기안84는 "지금도 혼란스럽다"며 AI와 인간 사이의 정서적 교류가 어디까지 가능한지 생각하게 됐다고 털어놨다.'기이안 연애'에는 기안84뿐 아니라 장도연과 이유비도 AI와의 연애 실험에 참여한다. 세 사람은 AI 파트너와 데이트하고 일상을 보내며 설렘과 호감부터 질투, 혼란 등 관계에서 발생하는 감정들을 경험한다.스튜디오에서는 장도연, 강남, 이준이 이들의 AI 연애 과정을 지켜본다. 직접 AI와 데이트한 장도연은 자신의 경험을 토대로 이야기를 나누고, 강남과 이준은 각자의 시선으로 출연자들의 관계를 살펴볼 예정이다.사람과의 사랑은 2년이면 식는다고 말했던 기안84가 사람이 아닌 AI와의 관계에서는 어떤 결론에 도달할지 관심이 모인다.'나의 AI 파트너-기이안 연애'는 오는 20일 오후 9시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr