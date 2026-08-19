18일 온라인 커뮤니티를 중심으로 유튜브 채널 '스몰토크떨스데이'에 게재된 '이혼숙려캠프' 리뷰 영상에 달린 댓글이 확산됐다. 해당 댓글의 작성자는 자신을 '라면 부부' 아내라고 밝혔다.
작성자는 "'이숙캠' 나간 건 잘못된 것 같아요"라며 방송 출연 이후 이어진 비판에 고통스러운 심경을 드러냈다. 이어 방송에서 공개된 모습만으로 자신의 삶 전체를 판단하지 말아 달라고 호소했다. 그는 "그 영상만으로 남의 인생 함부로 단정 짓지 마세요. 당신들이 뭘 알아"라며 "남의 토 억지로 받아먹고 불륜녀한테 엄마 뺏기고 학대까지 받고. 남의 인생 저울질하지 마세요"라고 적었다.
우울감에 대해서도 언급했다. 작성자는 "우울증 걸렸다고 다 그렇게 안 살아요. 사람마다 증상이 다르다"며 "앞으로 한 줄기 빛 찾아 방송까지 나온 사람들 함부로 얘기하지 마세요. 남에게 눈물 나게 하면 피눈물 난다는 말 있듯이 죄짓지 마세요"라고 말했다.
또 다른 댓글에서도 자신을 향한 비난이 계속되자 격앙된 반응을 보였다. 그는 아이들을 걱정한다는 이유로 자신을 비판하는 이들을 향해 "여러분들도 생각이 그리 넓어 보이지 않네요. 애들 걱정한다는 명분으로 애들에게 더 상처 주고 있으니까요"라고 주장했다.
해당 댓글은 현재 영상에서 확인되지 않는 상태다. 앞서 지난 13일 방송된 '이혼숙려캠프' 95회에서는 '라면 부부'의 남편 측 심층 가사 조사가 공개됐다. 남편은 아내가 집안일과 육아에 손을 놓으면서 집 안에 설거지와 쓰레기가 쌓이고 벌레까지 생겼다고 주장했다. 아이들의 식사 역시 라면으로 해결하는 경우가 반복됐다고 밝혔다.
특히 아내가 우울감이 심했던 시기 아이들을 5일 동안 학교에 보내지 않은 사실도 공개됐다. 남편에 따르면 이 일로 아동학대 신고가 이뤄졌으며 이후 아이들과 부모가 격리되는 보호조치까지 받았다.
방송에서는 아내가 막내딸이 먹으려던 프렌치토스트를 먹고 배고파하는 딸에게 과자를 먹으라고 하는 모습도 공개돼 논란이 됐다. 부부는 첫째가 자폐 스펙트럼 장애, 둘째가 인지 발달 장애를 겪고 있다고 밝히기도 했다.
상담 과정에서 아내는 막내딸에게 유독 거칠게 대했던 이유에 대해 "질투를 많이 했다"고 털어놨다. 그는 딸을 보면서 "좋겠다. 아빠한테 사랑받아서"라는 생각을 했다고 고백했다.
이어 아내가 어린 시절 겪었던 상처도 공개됐다. 그는 상담을 통해 유년기의 정서적 결핍과 남편에게 사랑받고 싶은 마음이 어린 딸을 향한 질투로 이어졌음을 털어놨다. 자신이 진정으로 원했던 것이 이혼이 아닌 남편의 사랑이었다는 사실을 깨닫고 눈물을 보이기도 했다.
방송 이후 '라면 부부' 아내를 향한 비판은 계속되고 있다. 아이들을 학교에 보내지 않거나 식사를 제대로 챙기지 않은 것으로 비친 행동을 두고 지적이 이어졌다.
다만 일부에서는 방송에서 공개된 양육 방식에 대한 비판을 넘어 아내의 외모를 평가하거나 확인되지 않은 사생활을 추측하는 등 도를 넘은 악성 댓글도 이어졌다. 이에 출연자의 행동에 대한 비판과 개인을 향한 무분별한 인신공격은 구분해야 한다는 목소리도 나오고 있다.
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT