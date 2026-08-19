최준희가 거울을 바라보며 몸매를 체크하고 있다. / 사진=최준희 SNS

고(故) 최진실의 딸 최준희가 몸매 변화를 알렸다.최준희는 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "숫자보다 눈 바디를 좀 더 신경 쓰기"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최준희가 잠옷을 착용한 채 거울 앞에서 복부를 보여주고 있는 모습. 복근과 갈비뼈 모두 드러낸 그는 "한식으로만 꼬박꼬박. 루틴 지키니까 복부 스킨이 얇아지다 못해 배에 핏줄까지 섬"이라고 설명했다.최준희는 과거 루푸스병 투병으로 96kg까지 쪘다가 현재 41kg을 유지하고 있다.한편 최준희는 2003년생이며, 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 지난 5월 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺었다. 최준희는 다이어트 제품 등을 홍보하며 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr