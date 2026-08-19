황정음이 색다른 스타일링을 선보였다. / 사진='황정음' 유튜브 영상 캡처

황정음이 아유미와 특별한 시간을 보냈다. / 사진='황정음' 유튜브 영상 캡처

배우 황정음이 화려한 아이돌 메이크업과 파격적인 의상에 도전했다.19일 유튜브 채널 '황정음'에는 '아이돌 메이크업하고 아유미랑 클럽 간 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 황정음이 메이크업숍을 찾아 아이돌 스타일로 변신하는 과정이 담겼다.황정음은 메이크업 아티스트에게 "오늘은 아이돌처럼 부탁한다. 제니처럼"이라며 원하는 스타일을 밝혔다. 이에 메이크업 아티스트는 최근 유행하는 '핑크핌' 메이크업에 라벤더 톤의 아이 메이크업을 더해 화려한 분위기를 완성했다.메이크업을 마친 황정음은 과감한 의상으로 또 한 번 변신에 나섰다. 그는 란제리 스타일의 블랙 상하의를 착용해 평소와는 다른 파격적인 스타일링을 선보였다.이후 황정음은 그룹 슈가로 함께 활동했던 아유미와 만났다. 두 사람은 슈가 시절 추억이 깃든 떡볶이집을 찾아 활동 당시를 회상하는가 하면, 식사를 마친 뒤에는 스트레스를 풀기 위해 이태원의 한 클럽을 방문해 여유로운 시간을 보내기도 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr