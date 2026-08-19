사진 = 유인영 인스타그램

배우 유인영이 셀카 한 장으로 청순한 비주얼을 뽐냈다.유인영은 최근 자신의 인스타그램에 "안녕🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 유인영은 밝은 톤의 실내 공간에서 직접 카메라를 들고 셀카를 촬영하고 있다. 화이트 슬리브리스 톱을 착용한 채 한쪽 어깨를 자연스럽게 드러냈으며 굵은 웨이브가 들어간 긴 헤어를 늘어뜨려 단정하면서도 부드러운 분위기를 연출했다. 목에는 작은 펜던트 목걸이를 매치해 포인트를 더했고, 카메라를 향해 차분한 표정으로 시선을 보내며 또렷한 이목구비를 드러냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "겁나예뻐", "너무 예뻐", "Beautiful", "보기좋습니다", "미모는 역시 동안" 등의 댓글을 달았다.한편 1984년생인 유인영은 42세이며 과거 종방한 KBS 2TV 주말극 '독수리 5형제를 부탁해!'에서 밝고 에너지 넘치는 모습으로 김동완과 핑크빛 로맨스 연기를 선보여 시청자들의 호평을 받은 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr