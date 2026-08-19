팔로워 약 2만 명을 보유한 인플루언서 A씨가 배우 홍민기를 향한 추가 폭로에 나섰다./사진=텐아시아DB

팔로워 약 2만 명을 보유한 인플루언서 A씨가 배우 홍민기를 향한 추가 폭로에 나섰다./사진=텐아시아DB

A씨 SNS 글 입장 전문

팔로워 약 2만 명을 보유한 인플루언서 A씨가 배우 홍민기를 향한 추가 폭로에 나섰다. A씨가 쓴 글 전문은 삭제된 상태다.A씨는 19일 자신의 SNS를 통해 "홍민기는 시대착오적 발언을 자랑스럽게 하는 사람이다. 같이 촬영한 동료 배우, 스태프, 감독들을 서슴없이 욕하고 업신여긴 사람"이라고 주장했다.이어 "나에 대한 지속적인 언어폭력과 가스라이팅을 행한 사람이다. 연애가 끝나고서도 홍민기의 공황장애가 내게 비롯됐다는 착각에 죄책감에 시달리며 살았다"고 적었다.A씨는 홍민기의 집을 여러 차례 찾아가 사과했다고도 주장했다. 그는 "몇 번이나 홍민기 집을 찾아가 무릎을 꿇고 빌며 사과했으나 홍민기는 내게 심한 욕설을 하고 주변 기물들을 발로 차는 등 욕설과 폭력을 2~30분가량 행했다"고 말했다.또 "본인의 집으로 다시 날 들여 침대에 눕히고 '아까 욕해서 미안해. 그래도 사랑하는 거 알지?'라며 정반대의 태도를 보이며 나와 헤어졌음에도 성관계를 맺으려 하고, 몸을 만지는 행동을 일삼았다"고 주장했다. 그러면서 "난 내가 겪은 일들이 사랑이 아닌 명백한 폭력이자 착취임을 알았다"고 호소했다.당시 겪었던 정신적 고통에 대해서도 언급했다. A씨는 "공포 때문에 식은땀과 손발이 떨려 단 하루도 편히 잠들지 못하고 일상생활을 이어갈 수 없었다"고 덧붙였다.앞서 A씨는 이날 법률대리인을 통해 홍민기에게 발송했다는 '불법 범죄 행위에 대한 법적 조치 예고 통보' 일부를 공개하며 데이트 폭력 피해를 주장했다.다만 현재까지 A씨가 제기한 내용은 일방의 주장으로 사실관계가 확인되지 않았다. 홍민기 측은 앞서 데이트 폭력 의혹에 대해 사실이 아니라는 입장을 밝혔으며, 추가 폭로와 관련한 구체적인 입장을 정리 중이다.홍민기는 '여자는 30대 초가 제일 맛있고 그때 넘어가면 아줌마다'라며 현재 활발히 활동한 배우로 활동 중인 전 여자친구를 욕하고 '나는 애국 보수인데 모병제 실시만큼은 마음에 든다. 여자도 군대를 가야 한다', '남자는 하늘 여자는 땅'이라며 시대착오적 발언을 자랑스럽게 하는 사람이다.같이 촬영한 동료 배우, 스태프, 감독들을 서슴없이 욕하고 업신여긴 사람이다.본인을 보러 와주는 팬들을 '돈도 없는 것들이 가성비 챙기려고 사생 짓 한다'라며 매도하고 팬들이 열어준 생일 파티를 갔다 온 후에도 '가기 싫었는데 억지로 가서 너무 피곤했다. 자리를 박차고 나가고 싶었다'라며 본인을 사랑해주는 팬들을 욕하는 사람이다.본인의 반려견을 소셜미디어에서는 자랑하면서, 현실에서는 반려견에게 욕설하고 발로 차는 등 학대 행위를 한 사람이다. 또한 내가 내용증명서를 그분 집으로 보낸 날로부터 3~나흘 동안 강아지를 혼자 집에 유기하고 잠적한 사람이다.그 이외에 저에 대한 지속적인 언어폭력과 가스라이팅을 행한 사람이다. 연애가 끝나고서도 홍민기의 공황장애가 내게 비롯됐다는 착각에 죄책감에 시달리며 살았다.그로 인해 몇 번이나 홍민기 집을 찾아가 무릎을 꿇고 빌며 사과했으나 홍민기는 내게 심한 욕설을 하고 주변 기물들을 발로 차는 등 욕설과 폭력을 2~30분가량 행했다. 그리고 본인의 집으로 다시 날 들여 침대에 눕히고 '아까 욕해서 미안해. 그래도 사랑하는 거 알지?'라며 정반대의 태도를 보이며 나와 헤어졌음에도 성관계를 맺으려 하고, 몸을 만지는 행동을 일삼았다.이별 후 3주가 지나서야(7월 말), 난 내가 겪은 일들이 사랑이 아닌 명백한 폭력이자 착취임을 알았다. 그리고 그 공포 때문에 식은땀과 손발이 떨려 단 하루도 편히 잠들지 못하고 일상생활을 이어갈 수 없었다. 결국 부모님께 모든 사실을 털어놓고 법적인 조치(내용증명 발송)를 진행하게 됐다.난 대학을 다니는 평범한 일반인이다. 나도 이 사건이 사람들에게 가십거리가 되고 기사화되는 걸 원치 않았다. 그러나 본인이 무엇을 잘못했는지도 모르는 그 분이 자신을 돌아보고 배우이기 전에 인간으로서 본인의 잘못을 인정하고 내게 진심으로 사과하길 바라는 마음에 글을 올렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr