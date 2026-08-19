곽정은이 과거 발언에 대해 사과했다. / 사진=텐아시아 DB

곽정은이 12년 전 장기하에게 했던 '침대 발언'에 대해 사과했다. / 사진='곽정은의 사생활' 유튜브 영상 캡처

작가 겸 방송인 곽정은이 12년 전 예능 프로그램에서 가수 장기하를 향해 했던 '침대 발언'에 대해 사과했다.지난 18일 유튜브 채널 '곽정은의 사생활'에는 '48세 싱글여자는 밤에 뭘하고 지낼까? 찐 나이트루틴과 내돈내산 꿀템'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 곽정은은 자신의 나이트 루틴과 침실을 소개하던 중 과거 논란이 됐던 일을 떠올렸다.곽정은은 "저에게 침대라는 단어는 굉장히 특별하다"며 "12년 전 한 예능 프로그램에 나와서 어떤 남자 연예인분에게 '이 남자는 침대에서 어떨까'라는 발언을 해 한동한 기사도 많이 나오고 비판도 많이 받았다"고 회상했다.논란이 된 발언은 2014년 SBS 예능 '매직아이'에서 나왔다. 당시 곽정은은 장기하를 두고 "가만히 앉아 있을 때는 묵묵부답인 모습인데 노래만 시작하면 폭발하는 에너지가 있다. 그래서 이 남자는 침대에서 어떨까 상상을 불러일으킨다"고 표현했다. 방송 이후 상대를 성적 대상화했다는 비판이 제기됐고, 방송통신심의위원회도 해당 방송에 대한 검토 입장을 밝힌 바 있다.12년이 흐른 뒤 당시 일을 다시 꺼낸 곽정은은 자신의 발언이 나오게 된 배경을 설명했다. 그는 "그때는 제가 13년 동안 제 생애 대부분의 시간을 우리나라에서 가장 섹슈얼한 기사를 많이 쓰는 월간지 기자로서 살았다"고 당시를 돌아봤다.잡지와 방송의 차이를 충분히 인지하지 못했다는 설명도 덧붙였다. 곽정은은 "방송에 대한 이해도가 낮기도 했고 잡지에서는 용인되던 표현들이 방송에서는 훨씬 더 많은 대중이 보기 때문에 용인되지 않고 불편감을 줄 수 있다는 걸 미처 생각하지 못했다"고 털어놨다.논란을 겪은 뒤 깨달은 점에 대해서도 이야기했다. 그는 "내가 어떤 의도로 말하든 간에 그것이 발화되는 상황의 맥락이라는 게 있기 때문에 그것까지 섬세하게 체크하는 게 말하는 사람으로서의 책임이라는 걸 이해하게 됐다"고 전했다. 이어 "뒤늦게나마 그때 제 표현을 불편하게 생각했던 분들에게 사과드린다"고 고개를 숙였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr