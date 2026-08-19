성해은이 근황을 공개했다. / 사진=성해은 SNS

성해은이 근황을 공개했다. / 사진=성해은 SNS

티빙 '환승연애2'에 출연했던 인플루언서 성해은이 근황을 공개했다.성해은은 지난 18일 자신의 SNS에 "여름...가지마"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 성해은은 길거리에 선 채 포즈를 취하고 있다. 성해은은 버건디 컬러의 홀터넥 톱에 그레이 톤의 청바지를 매치한 여름 패션을 선보였다. 홀터넥으로 드러난 매끈한 어깨와 팔 라인으로 건강미를 뽐냈다. 등을 오픈한 과감한 백리스 패션도 눈길을 끌었다.다른 사진에서 성해은은 카메라를 바라보고 있다. 작은 얼굴에 또렷한 이목구비가 시선을 집중시켰다. 자연스럽게 혈색을 더한 메이크업이 돋보였다.1994년생인 성해은은 '환승연애2'를 통해 이름을 알렸다. 방송 출연 이후 재직 중이던 대한항공을 퇴직하고 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr