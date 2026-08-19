뮤지컬 배우 백기범과 나인뮤지스 출신 금조가 미소를 짓고 있다. / 사진=백기범 SNS

사진=백기범 SNS

그룹 나인뮤지스 출신 금조와 뮤지컬 배우 백기범 부부가 결혼 4년 만에 부모가 됐다.백기범은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "부자지간 첫 셀카"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 백기범이 아들을 만난 후 반가움의 미소를 짓고 있는 모습. 아들은 갓 태어나 눈을 뜨지 못했으며, 겨울 모자를 착용하고 있어 눈길을 끌었다.앞서 금조는 "쉽게 찾아와주지 않던 아가가 조금 지쳤을 즈음 선물처럼 찾아왔다"며 벅찬 소회를 밝힌 바 있다. 아울러 "아빠에게 '아가 좀 보내달라'고 처음으로 부탁했는데, 내 생일에 두 줄을 확인했다"면서 돌아가신 부친을 향한 애틋함도 전했다.한편 1992년생으로 올해 33세인 금조는 2015년 나인뮤지스의 막내 멤버로 합류해 데뷔했다. 유닛 나인뮤지스A로 활동하기도 했다. 이후 2022년 1살 연상의 백기범과 백년가약을 맺었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr