진선규, 박보경 부부 / 사진=텐아시아DB, 엘줄라이엔터테인먼트
진선규, 박보경 부부 / 사진=텐아시아DB, 엘줄라이엔터테인먼트
배우 박보경이 남편 진선규와 신혼 시절 겪었던 생활고를 털어놓는다.

19일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 356회에는 배우 박보경이 출연해 진선규와의 결혼 생활과 10년간의 연기 공백 등에 대해 이야기한다.

한국예술종합학교 선후배로 만나 대학로에서 함께 배우의 꿈을 키운 두 사람은 결혼 16년 만에 나란히 청룡 트로피를 품에 안았다. 박보경은 최근 열린 2026 청룡시리즈어워즈에서 여우조연상을 수상했으며, 당시 진선규가 객석에서 눈물을 흘리는 모습이 화제를 모았다.
박보경이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN
박보경이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN
경제적으로 어려웠던 신혼 시절 이야기도 공개한다. 박보경은 "쌀 한 톨 살 돈이 없어 어머니의 금목걸이를 팔아야 할 정도로 생활고를 겪었다"고 밝힌다. 가장으로서 자괴감을 느꼈던 진선규의 속마음과 어려운 상황에서도 남편의 배우 생활을 지지했던 박보경의 이야기가 공개될 예정이다.

박보경은 결혼과 출산 이후 두 아이를 키우며 약 10년간 배우 활동을 쉬었다. 이날 방송에서는 오랜 공백을 거쳐 다시 연기를 시작하기까지의 과정과 출산 후 대학로를 다시 찾았을 당시의 심경도 전한다.

'유 퀴즈 온 더 블럭' 356회는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지