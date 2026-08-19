진선규, 박보경 부부 / 사진=텐아시아DB, 엘줄라이엔터테인먼트

박보경이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

배우 박보경이 남편 진선규와 신혼 시절 겪었던 생활고를 털어놓는다.19일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 356회에는 배우 박보경이 출연해 진선규와의 결혼 생활과 10년간의 연기 공백 등에 대해 이야기한다.한국예술종합학교 선후배로 만나 대학로에서 함께 배우의 꿈을 키운 두 사람은 결혼 16년 만에 나란히 청룡 트로피를 품에 안았다. 박보경은 최근 열린 2026 청룡시리즈어워즈에서 여우조연상을 수상했으며, 당시 진선규가 객석에서 눈물을 흘리는 모습이 화제를 모았다.경제적으로 어려웠던 신혼 시절 이야기도 공개한다. 박보경은 "쌀 한 톨 살 돈이 없어 어머니의 금목걸이를 팔아야 할 정도로 생활고를 겪었다"고 밝힌다. 가장으로서 자괴감을 느꼈던 진선규의 속마음과 어려운 상황에서도 남편의 배우 생활을 지지했던 박보경의 이야기가 공개될 예정이다.박보경은 결혼과 출산 이후 두 아이를 키우며 약 10년간 배우 활동을 쉬었다. 이날 방송에서는 오랜 공백을 거쳐 다시 연기를 시작하기까지의 과정과 출산 후 대학로를 다시 찾았을 당시의 심경도 전한다.'유 퀴즈 온 더 블럭' 356회는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr