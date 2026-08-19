MJ 첫 솔로 싱글 앨범 커버 이미지 / 사진 제공=판타지오

그룹 아스트로(ASTRO) MJ(엠제이)가 첫 솔로 싱글 앨범을 선보인다.MJ는 19일 첫 번째 싱글 앨범 'Right..?'(라잇..?)을 발매한다. 'Right..?'은 MJ가 작사와 작곡을 비롯해 앨범 제작 전반에 참여한 작품이다. 앨범명에는 "내 말이 맞겠지..?"라고 스스로에게 되묻는 의미를 담았다.아스트로의 메인보컬로 활동해온 MJ는 이번 앨범을 통해 싱어송라이터로서의 면모를 본격적으로 보여준다. 직접 앨범 제작과 곡 작업에 참여하며 기존 솔로 활동에서 한발 더 나아간 음악을 선보일 예정이다.타이틀곡 '1~10, 1분 전 (9에서 멈췄어)'은 록 장르를 기반으로 한 곡이다. MJ가 핵심 콘셉트를 직접 제안하고 기획했으며 작사와 작곡에도 이름을 올렸다. 짝사랑하는 상대 앞에서 마음을 제대로 표현하지 못하는 모습을 경쾌한 록 사운드와 재치 있는 가사로 풀어냈다.곡 제목과 가사에 등장하는 '1~10'은 메시지를 읽고도 답하지 않는다는 의미의 '읽씹'을 숫자로 변주한 표현이다. 상대에게 거절당한 뒤 마음을 정리하려 하지만, 결국 다시 용기를 내는 과정을 담았다. MJ는 특유의 청량한 보컬로 짝사랑의 솔직한 감정을 표현한다.수록곡 'ただいま (다녀왔어)'는 익숙한 퇴근길에서 느끼는 작은 설렘을 그린 곡이다. 어쿠스틱한 질감의 사운드와 따뜻한 멜로디 위에 MJ의 담백한 목소리를 더했다.MJ의 첫 싱글 앨범 'Right..?'은 이날 오후 6시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr