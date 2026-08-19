조이가 근황을 공개했다. / 사진=조이 SNS

조이가 근황을 공개했다. / 사진=조이 SNS

그룹 레드벨벳의 조이가 편안한 차림으로 근황을 공개했다.조이는 지난 18일 자신의 SNS에 "잘지내나요? 다들 보고싶다아"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 조이는 한 실내 공간에서 편안한 차림을 하고 셀카를 찍고 있다. 조이는 민소매 니트 탑을 입고 후드 집업을 걸쳐 캐주얼룩을 완성했다. 후드의 한쪽을 내려 가녀린 어깨라인을 드러내기도 했다.다른 사진에서 조이는 더 얇은 끈의 민소매 상의를 입고 더 가까이서 셀카를 남겼다. 조이는 한쪽 손으로 볼을 가리며 앙증맞은 표정을 지어 보였다. 작은 얼굴과 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡았다. 도도하면서도 귀여운 매력이 눈길을 끌었다.조이가 속한 레드벨벳은 지난 3일 여름 미니앨범 'Velvet Summer'를 발매했다. 타이틀곡 'Surfin' Boy'는 조이가 작사한 곡으로 레드벨벳 특유의 신비한 분위기와 감성이 듬뿍 묻어있어 많은 사랑을 받고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr