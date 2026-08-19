그룹 오드유스(ODD YOUTH)가 카라의 '미스터', 'STEP', 인피니트의 '내꺼하자', '추격자' 등을 만든 프로듀싱팀 스윗튠(SWEETUNE)과 손잡았다. 데뷔 후 처음 선보이는 서머 싱글을 통해 새로운 '서머퀸'의 탄생을 예고했다.오드유스는 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 세 번째 싱글 타이틀곡 'can't go back'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 티저에는 앞서 콘셉트 포토를 통해 예고한 청량하고 키치한 분위기가 담겼다. 신곡의 일부 사운드도 공개되며 오드유스가 선보일 새로운 음악색을 엿볼 수 있게 했다.이번 신곡의 프로듀싱은 스윗튠이 맡았다. 스윗튠은 카라의 '미스터', '루팡', 'STEP'을 비롯해 인피니트의 '내꺼하자', '추격자', 나인뮤지스의 'Dolls', 'Wild' 등 다수의 K팝 히트곡을 만든 프로듀싱팀이다.오드유스와 스윗튠의 협업으로 완성된 'can't go back'은 시원하고 톡 쏘는 스파클링 사운드를 기반으로 한 곡이다. 뒤돌아보지 않고 거침없이 나아가는 Z세대의 당당한 에너지를 담았다.오드유스가 데뷔 후 처음 발표하는 서머 싱글의 타이틀곡이라는 점에서도 변화를 엿볼 수 있다. 오드유스는 앞서 청량한 색감과 키치한 스타일링을 담은 콘셉트 포토를 순차적으로 공개하며 멤버별 비주얼을 선보였다.오드유스의 세 번째 싱글 'can't go back'은 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr