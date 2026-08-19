그룹 르세라핌의 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워드'(2026 MTV VMA) 후보 지명 이미지. / 사진제공=2026 MTV VMA

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워드'(2026 MTV VMA) 후보에 올랐다.지난 18일 발표된 후보 명단에 따르면 르세라핌의 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'는 '베스트 K팝'(Best K-Pop) 부문 후보에 이름을 올렸다. 올해 VMA 전 부문을 통틀어 후보에 오른 4세대 K팝 걸그룹은 르세라핌이 유일하다.르세라핌이 VMA 후보에 오른 건 이번이 처음이 아니다. 이들은 2024년 'EASY'로 '올해의 PUSH 퍼포먼스'(PUSH Performance of the Year)를 수상했다. 당시 프리쇼 무대에 올라 'CRAZY'와 '1-800-hot-n-fun'을 선보이기도 했다.이번 후보곡 'SPAGHETTI'는 방탄소년단 제이홉이 피처링한 르세라핌의 싱글 1집 타이틀곡이다. 발매 당시 미국 빌보드 '핫 100' 50위, 영국 오피셜 싱글 차트 46위에 오르며 두 차트에서 모두 팀 자체 최고 순위를 기록했다. 이후 월드투어와 페스티벌 무대에서도 꾸준히 선보이고 있다.'2026 MTV VMA'는 오는 9월 27일 열린다. 르세라핌은 다음 달 미국 활동도 이어간다. 9월 16일 로스앤젤레스를 시작으로 북미 9개 도시에서 월드투어 'PUREFLOW'를 진행하고, 19일에는 '2026 아이하트라디오 뮤직 페스티벌' 무대에 오른다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr