문성현이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

문성현이 '여전히 찬란하게'에 캐스팅됐다. / 사진제공=FNC

배우 문성현이 영화 '여전히 찬란하게'에 출연한다.'여전히 찬란하게'는 생애 가장 찬란했던 순간을 함께한 단짝 친구를 60년 만에 다시 만난 순옥의 이야기를 그린 작품이다.문성현은 극 중 순옥과 그의 단짝 친구 정임의 어린 시절 인연이 되는 소년 두영 역을 맡는다. 두 사람과 함께 청춘의 한때를 보내는 인물을 연기할 예정이다.배우 정해인과 같은 FNC엔터테인먼트 소속인 문성현은 드라마 '슈룹', '재벌집 막내아들', '미녀와 순정남', '강남 비-사이드', '원경', '트리거'와 영화 '천박사 퇴마 연구소: 설경의 비밀', '파편' 등에 출연했다. 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'에서는 김필승 역을 맡았으며, 현재는 연극 '죽은 시인의 사회'에서 토드 앤더슨 역으로 관객과 만나고 있다.한편 문성현이 출연하는 '여전히 찬란하게'는 오는 10월 개봉한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr