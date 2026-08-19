개그우먼 박소영이 동료들과 베이비 샤워를 진행하고 있다. / 사진=박소영 SNS

개그우먼 박소영이 동료들과 베이비 샤워를 진행하고 있다. / 사진=박소영 SNS

개그우먼 박소영이 출산에 대한 설렘을 표출했다.박소영은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "이제 예정일까지 한자리수가 남았오요✨"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박소영의 집에서 베이비샤워가 열린 모습. 개그계 동료들인 김민경과 오나미 등이 분홍색으로 옷을 맞춰 입고 박소영의 순산을 기리고 있어 눈길을 끌었다.특히 이들은 '8월 말 고오급 유모차 배송 예정'이라며 각자 돈을 모아 박소영을 위해 육아 용품을 장만했음을 알려 보는 이들의 미소를 자아냈다.한편 박소영은 2024년 5살 연하의 전 야구선수 문경찬과 결혼했다. 박소영은 지난해 2월 시험관 시술로 임신에 도전하고 있었다. 그러나 돌연 자연 임신에 성공했다고 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr