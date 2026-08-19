준케이가 웬디와 포즈를 취하고 있다. / 사진=준케이 SNS

사진=준케이 SNS

그룹 레드벨벳 멤버 웬디와 2PM 멤버 준케이가 고급스러운 외모를 뽐냈다.준케이는 지난 18일 자신의 인스타그램에 "Thank you WENDY🙌🏻"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 준케이가 웬디와 뮤직비디오를 촬영한 듯한 모습. 특히 차량 옆에 선 두 사람을 올블랙 룩으로 시크한 분위기를 풍겼으며 동시에 깔끔하면서도 부드러운 소재의 옷으로 고급스러운 느낌을 자아내 눈길을 끌었다.준케이는 이날 신곡 'Your Lips'를 발매했다. 웬디가 피처링으로 참여하면서 입을 맞췄다.한편 준케이는 1988년생으로 올해 39세다. 2008년 데뷔해 올해 17주년을 맞았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr