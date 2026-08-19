BTS World Cup Halftime Show / BIGHIT MUSIC

그룹 방탄소년단이 'MTV 비디오 뮤직 어워드(MTV VMA)' 주요 부문인 '올해의 노래' 후보에 올랐다.18일(현지 시간) 발표된 '2026 MTV VMA' 후보 명단에 따르면 방탄소년단 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 'SWIM'이 '올해의 노래'(Song of the Year) 부문에 선정됐다. 해당 부문에는 마돈나·사브리나 카펜터의 'Bring Your Love', 핑크팬서리스·자라 라슨의 'Stateside', 레이의 'WHERE IS MY HUSBAND!' 등이 함께 후보로 올랐다.방탄소년단은 2021년 'Dynamite'로 한국 가수 가운데 처음으로 '올해의 노래' 후보에 오른 바 있으며, 이번 지명으로 두 번째 수상을 노리게 됐다.지난 3월 20일 공개된 'SWIM'은 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 1위로 출발해 20주 연속 순위에 머물렀다. 영국 '오피셜 싱글 톱 100' 차트에서는 2위에 오르며 팀 자체 최고 기록을 세웠다.이와 함께 방탄소년단은 '베스트 K-팝'(Best K-Pop) 부문에도 이름을 올렸다. 방탄소년단은 2019년부터 2021년까지 3년 연속 해당 부문 상을 받은 바 있다. 멤버 제이홉은 피처링으로 참여한 르세라핌의 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'로 동일 부문 후보에 들었다.앞서 방탄소년단은 '2019 MTV VMA' 2관왕을 시작으로 2020년 4개 부문, 2021년 3개 부문에서 상을 받았다. 2022년에는 '올해의 그룹'에 올랐으며, 2023년에는 정국이 솔로곡 'Seven (feat. Latto)'으로 '송 오브 서머'를 수상했다.'2026 MTV VMA'는 오는 9월 27일 열린다.한편 방탄소년단의 '아리랑'은 최근 미국 패션 매거진 보그가 꼽은 '올해의 베스트 앨범' 명단에도 올랐다. 보그는 "방탄소년단은 랩과 힙합이라는 음악적 뿌리로 돌아갔다. 이들은 지난 활동을 통해 각자의 개성 있는 목소리를 활용하는 방법을 익혔고 이를 기반으로 한층 더 발전된 음악을 완성했다. ‘아리랑’은 팀이 걸어온 길과 앞으로 나아갈 방향을 가장 설득력 있게 담은 작품"이라고 평했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr