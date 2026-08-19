아이딧 박성현 / 사진=텐아시아 DB

그룹 아이딧 박성현이 건강 문제로 일부 활동에 불참한다.아이딧 소속사 스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)는 18일 박성현의 건강 상태를 전했다.스타쉽은 "박성현은 최근 지속적인 허리 통증과 비중격 부위의 불편함으로 병원을 방문해 진료를 받았다"며 "치료 및 시술 후 당분간 무리한 움직임을 피하고 충분한 휴식과 안정을 취해야 한다는 의료진의 소견이 나왔다"고 밝혔다.이에 따라 박성현은 오는 21일 예정된 '대구세계마스터즈육상경기대회' 개회식 축하공연을 비롯한 일부 스케줄에 불참하게 됐다.소속사는 "박성현은 최대한 빠르게 활동에 복귀하고자 하는 의지가 강하나 당사는 무엇보다 아티스트의 건강과 회복을 최우선으로 고려해 스케줄을 운영할 계획"이라며 "향후 스케줄 참여 여부 및 복귀 시점은 회복 경과를 면밀히 살핀 후 결정하겠다"고 했다.한편, 박성현이 속한 아이딧은 지난해 9월 데뷔했다. 지난 17일에는 '2026 SBS 가요대전 서머'에 출연했다. 이에 앞서 경기도 용인 캐리비안 베이에서 열린 '2026 캐리비안 베이 워터 뮤직 풀파티'에 출연하는 등 활발하게 활동하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr