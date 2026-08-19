'한블리'에서 지게차 교통사고를 다룬다. / 사진=JTBC

'한블리'에서 지게차 교통사고로 인해 아내를 잃은 남편의 사연이 공개된다. / 사진=JTBC

신호를 위반한 지게차에 치여 아내를 잃은 남편의 사연이 공개된다.19일 방송되는 JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'(이하 '한블리')에서는 지게차 교통사고로 인해 아내를 잃은 남편이 사고 당시 상황과 이후 이야기를 전한다.공개된 영상에는 지게차가 빨간불에도 멈추지 않은 채 주행하다 자전거를 타고 횡단보도를 건너던 제보자의 아내를 그대로 충격한 뒤 역과하는 순간이 담겨 있다. 사고가 발생한 곳은 어린이 보호구역이었으며 가해자가 지정 차로를 위반한 사실도 확인됐다.제작진은 피해자의 남편을 만나 사고의 전말을 들어본다. 그는 "아내가 교통사고로 현장에서 사망했다는 연락을 받고 급히 영안실로 갔다"며 "사고 충격으로 아내의 모습이 심하게 훼손돼 얼굴만 확인했는데 그마저도 알아볼 수 없었다"고 당시 상황을 떠올린다.남편은 가해자의 행동에 대해서도 언급한다. 그는 "지게차가 아내를 충격하고도 바로 멈추지 않아 하반신이 바퀴에 깔리고 역과했음에도 가해자는 '앞을 못 봤다'고 주장했다"며 가해자의 주장에 의문을 제기한다. 이어 사고 직후 가해자가 아내를 두고 지게차 사진만 촬영할 뿐만 아니라 "왜 신호위반을 하고 XX이야"라며 적반하장 태도를 보였다고 해 분노를 자아낸다.경찰은 가해자에 대한 구속영장을 신청했으나 기각됐고, 현재 가해자는 구속되지 않은 상태다. 방송에서는 엄마를 그리워하는 두 아이와 남편의 이야기도 전한다. 한문철 변호사는 "유족으로부터 용서받지 못하면 실형이 선고될 것"이라며 "유족들의 아픔에 깊은 위로를 전한다"고 무거운 심경을 밝힌다.'한블리'는 매주 수요일 오후 8시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr