아나운서 부부 오상진과 김소영이 환한 미소를 짓고 있다. / 사진=김소영 SNS

사진=김소영 SNS

아나운서 출신 사업가 김소영이 자녀 교육에 대한 소신을 전했다.김소영은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.한 누리꾼은 김소영에게 "엄마 아빠가 브레인이고 유명해서 수아가 공부를 잘해야 한다는 부담감이 있나요, 유전이라 똑똑하겠지만요"라고 물었다.이에 김소영은 "전혀 그런 건(부담감) 없다"고 말했다. 김소영은 "오히려 공부를 잘하는 게 중요한 세상이 아니라는 생각이 커지고 있다. 남편도 동일하다"고 소신을 밝혔다.다만 김소영은 "공부는 안 하더라도 태도와 근성, 끈기 같은 것은 중요하다. (우리가 딸에게 바라는)기준이 높다"고 말했다.오상진과 김소영은 연세대학교 동문이다. 오상진은 경영학, 김소영은 사회학을 졸업했다.한편 부부는 2017년 결혼해 2019년 딸을 출산했고, 7년 만인 지난 4월 늦둥이 아들을 낳았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr