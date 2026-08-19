그룹 방탄소년단의 'SWIM'이 미국 빌보드 메인 송 차트인 '핫 100'에서 2주 연속 상위권을 지켰다. 그룹 방탄소년단/사진제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단의 '아리랑'이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 순위를 유지하고 있다.18일 빌보드가 발표한 최신 차트(8월 22일 자)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)은 '빌보드 200' 21위에 자리했다. 지난 4월 4일 자 차트에서 1위로 출발해 3주 연속 정상을 차지한 뒤 21주째 차트에 머물렀다. 세부 항목별로는 '톱 앨범 세일즈' 7위, '바이닐 앨범' 24위, '톱 스트리밍 앨범' 32위를 각각 기록했다.글로벌 송 차트에서도 순위 진입을 이어갔다. 타이틀곡 'SWIM'은 '글로벌(미국 제외)' 차트 5위를 기록하며 21주 연속 상위 10위권에 들었다. '글로벌 200' 차트에서는 12위에 올랐다.앨범 내 다른 수록곡들도 차트에 이름을 올렸다. 'NORMAL'은 '글로벌(미국 제외)' 36위, '글로벌 200' 57위에 올랐다. 해당 트랙은 지난달 17일 뮤직비디오와 한국어 음원을 발표한 이후 순위에 재진입했다. 이 외에도 'Body to Body'(130위), '2.0'(154위), 'Hooligan'(157위)까지 총 5곡이 '글로벌(미국 제외)' 순위에 올랐다.한편 방탄소년단은 지난 1~2일(현지 시간) 미국 이스트 러더퍼드에서 두 번째 북미 투어 일정을 시작했다. 최근 한국 가수로는 처음으로 알링턴 AT&T 스타디움 무대를 마쳤으며, 오는 22~23일 토론토 로저스 스타디움에서 공연을 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr