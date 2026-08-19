그룹 방탄소년단의 '아리랑'이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 순위를 유지하고 있다.
18일 빌보드가 발표한 최신 차트(8월 22일 자)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)은 '빌보드 200' 21위에 자리했다. 지난 4월 4일 자 차트에서 1위로 출발해 3주 연속 정상을 차지한 뒤 21주째 차트에 머물렀다. 세부 항목별로는 '톱 앨범 세일즈' 7위, '바이닐 앨범' 24위, '톱 스트리밍 앨범' 32위를 각각 기록했다.
글로벌 송 차트에서도 순위 진입을 이어갔다. 타이틀곡 'SWIM'은 '글로벌(미국 제외)' 차트 5위를 기록하며 21주 연속 상위 10위권에 들었다. '글로벌 200' 차트에서는 12위에 올랐다.
앨범 내 다른 수록곡들도 차트에 이름을 올렸다. 'NORMAL'은 '글로벌(미국 제외)' 36위, '글로벌 200' 57위에 올랐다. 해당 트랙은 지난달 17일 뮤직비디오와 한국어 음원을 발표한 이후 순위에 재진입했다. 이 외에도 'Body to Body'(130위), '2.0'(154위), 'Hooligan'(157위)까지 총 5곡이 '글로벌(미국 제외)' 순위에 올랐다.
한편 방탄소년단은 지난 1~2일(현지 시간) 미국 이스트 러더퍼드에서 두 번째 북미 투어 일정을 시작했다. 최근 한국 가수로는 처음으로 알링턴 AT&T 스타디움 무대를 마쳤으며, 오는 22~23일 토론토 로저스 스타디움에서 공연을 이어갈 예정이다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
18일 빌보드가 발표한 최신 차트(8월 22일 자)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)은 '빌보드 200' 21위에 자리했다. 지난 4월 4일 자 차트에서 1위로 출발해 3주 연속 정상을 차지한 뒤 21주째 차트에 머물렀다. 세부 항목별로는 '톱 앨범 세일즈' 7위, '바이닐 앨범' 24위, '톱 스트리밍 앨범' 32위를 각각 기록했다.
글로벌 송 차트에서도 순위 진입을 이어갔다. 타이틀곡 'SWIM'은 '글로벌(미국 제외)' 차트 5위를 기록하며 21주 연속 상위 10위권에 들었다. '글로벌 200' 차트에서는 12위에 올랐다.
앨범 내 다른 수록곡들도 차트에 이름을 올렸다. 'NORMAL'은 '글로벌(미국 제외)' 36위, '글로벌 200' 57위에 올랐다. 해당 트랙은 지난달 17일 뮤직비디오와 한국어 음원을 발표한 이후 순위에 재진입했다. 이 외에도 'Body to Body'(130위), '2.0'(154위), 'Hooligan'(157위)까지 총 5곡이 '글로벌(미국 제외)' 순위에 올랐다.
한편 방탄소년단은 지난 1~2일(현지 시간) 미국 이스트 러더퍼드에서 두 번째 북미 투어 일정을 시작했다. 최근 한국 가수로는 처음으로 알링턴 AT&T 스타디움 무대를 마쳤으며, 오는 22~23일 토론토 로저스 스타디움에서 공연을 이어갈 예정이다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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