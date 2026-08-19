유나, 늘 자랑하던 골반 가려졌네…얼짱 여군이지 말입니다

그룹 있지(ITZY) 유나가 군복을 입고 평소와는 전혀 다른 매력을 뽐냈다.유나는 18일 자신의 SNS에 군복을 입고 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 유나는 숲과 텐트를 배경으로 디지털 무늬 군복을 입고 베레모까지 착용한 모습이다.특히 평소 유나의 트레이드마크처럼 꼽히던 몸매가 완벽하게 가려져 눈길을 끈다. 유나는 잘록한 허리와 볼륨감 있는 골반 라인이 돋보이는 체형으로 무대 의상을 입을 때마다 화제를 모아왔다. 몸에 붙는 크롭톱이나 짧은 의상을 입었을 때 더욱 두드러졌던 실루엣이 이번에는 넉넉한 군복 속으로 완전히 자취를 감췄다.몸매를 드러내는 요소가 사라지자 오히려 유나의 얼굴에 시선이 집중된다. 베레모 아래 작은 얼굴과 또렷한 이목구비가 돋보였고, 군복 특유의 투박하고 넉넉한 핏과 화려한 비주얼이 대비를 이뤘다.무대 위에서는 화려한 스타일링과 독보적인 골반 라인으로 존재감을 보여줬던 유나지만, 이번에는 몸매를 꽁꽁 감춘 군복만으로 색다른 분위기를 완성했다. 어떤 옷을 입어도 감춰지지 않는 비주얼 역시 시선을 사로잡았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr