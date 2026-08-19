'암살자(들)' 예고편이 공개됐다. / 사진='암살자(들)' 예고편 캡처

'암살자(들)' 포스터가 공개됐다. / 사진제공=하이브미디어코프

'암살자(들)' 포스터가 공개됐다. / 사진제공=하이브미디어코프

'암살자(들)' 예고편이 공개됐다. / 사진제공=하이브미디어코프

영화 '암살자(들)'(감독 허진호)이 메인 포스터 2종과 메인 예고편을 공개했다. 유해진, 박해일, 이민호가 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 배후를 추적한다. 배우 배성우, 엄지원, 정우성, 오정세, 심은경, 박해준 등 다수 배우도 가세한다. 이들이 극 중에서 어떤 관계로 등장할지 궁금증을 자극한다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건을 모티브로 사건을 둘러싼 의혹과 배후를 추적하는 미스터리 추적극이다. 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청됐다.첫 번째 메인 포스터에는 사건의 배후를 좇는 형사 철구(유해진 분), 신문사 사회부 부장 재환(박해일 분), 신입 기자 영일(이민호 분)이 한 프레임에 담겼다. 세 사람은 굳은 표정으로 정면을 바라보며 사건의 진실을 파헤치려는 인물들의 긴장감을 드러낸다.또 다른 포스터에는 "1974년 8월 15일, 영부인 저격 사건, 사건의 배후는 누구인가"라는 문구가 담겼다. 모두가 알고 있다고 생각했던 사건의 이면에 또 다른 이야기가 있다는 설정을 내세웠다.함께 공개된 메인 예고편은 한 인물이 총을 장전하는 모습으로 시작한다. 곧이어 저격 사건이 벌어지는 순간과 이를 생중계로 지켜보는 재환, 현장을 카메라에 담는 영일, 충격에 빠진 철구의 모습이 차례로 등장한다.세 사람은 각자의 방식으로 사건에 접근한다. 철구는 사건의 진상을 추적하고, 재환은 숨겨진 배후를 집요하게 파헤친다. 신입 기자 영일 역시 사건 현장에 직접 뛰어들며 진실에 가까이 다가간다.예고편을 통해 추가 출연진의 모습도 공개됐다. 배성우, 엄지원, 박지환, 박훈, 류혜영, 최유리, 장률, 류경수, 김대명, 심은경, 박해준, 박성훈, 오정세, 신현빈, 정우성 등이 차례로 등장한다. 정우성은 짙은 콧수염을 기른 정우성은 정장 차림으로 차량 뒷좌석에 앉아 담배를 든 채 의미심장한 눈빛을 보내고 있다. 어두운 조명 아래 굳은 표정과 날카로운 눈빛을 드러내며 짧은 등장만으로도 그가 맡은 인물의 정체와 사건에 어떤 방식으로 얽힐지 궁금증을 자아낸다.'암살자(들)'은 '봄날은 간다', '덕혜옹주', '천문: 하늘에 묻는다' 등을 연출한 허진호 감독의 신작이다. 올 추석 극장에서 개봉할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr