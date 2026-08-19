김민하, 이도현이 '우리 태양을 흔들자'에 캐스팅됐다. / 사진=텐아시아DB

박단희 감독의 신작 '우리 태양을 흔들자'에 배우 김민하, 이도현이 캐스팅됐다. / 사진제공=에이스메이커무비웍스

'우리 태양을 흔들자' 대본 리딩 현장의 배우 이도현, 김민하. / 사진제공=에이스메이커무비웍스

영화 '우리 태양을 흔들자'(감독 박단희)가 이도현, 김민하를 비롯한 주요 캐스팅을 확정하고 이달 19일 촬영에 돌입한다. 최근 뼈말라 몸매로 화제가 된 김민하는 이 작품에서 시한부를 연기하기 위해 다이어트한 것으로 알려졌다.'우리 태양을 흔들자'는 기적을 바라지만 내일 없이 시들어가던 우리(김민하 분)와 내일을 주겠다는 막무가내 8차원 태양(이도현 분)이 우연한 약속으로 묶이며 서로의 세상을 흔드는 생존 로맨스를 그린 영화다.최근 진행된 대본 리딩에는 연출과 각본을 맡은 박단희 감독을 비롯해 이도현, 김민하 등 주요 출연진이 참석해 처음으로 호흡을 맞췄다.이도현은 우리의 세상을 흔드는 태양 역을 맡는다. 태양은 자신의 마지막을 준비하며 우리에게 엉뚱한 제안을 건네는 8차원 청춘이다.이도현은 넷플릭스 '스위트홈' 시리즈를 비롯해 '오월의 청춘', '더 글로리', '나쁜엄마' 등에 출연했다. 스크린 데뷔작인 영화 '파묘'에서는 무당 봉길 역을 맡아 '천만 배우'가 됐다. 이번 작품에서는 로맨스를 통해 또 다른 모습을 보여준다.김민하는 기적을 기다리며 차가운 현실을 버텨내는 우리를 연기한다. '파친코', '조명가게', '내가 죽기 일주일 전', '태풍상사', 영화 '하나 코리아' 등에 이어 이도현과 처음으로 연기 호흡을 맞춘다.김민하는 최근 약 17kg을 감량한 모습으로 화제를 모았다. 그는 최근 텐아시아와의 인터뷰에서 "살을 왜 이렇게 빼냐고 한다면 역할 때문인 게 90%다. 어떻게 하면 다른 모습을 보여줄 수 있을까 고민하던 찰나였다"며 "이렇게 감량하고 체력까지 유지하기 위해 오랜 시간에 걸쳐 감량했다. 지금도 조금씩 더 감량하고 있다"고 밝혔다.급격하게 달라진 외형을 두고 과거 자신의 발언과 모순되는 것 아니냐는 일부 반응에 대해서도 직접 설명했다. 김민하는 "제가 예전에 '있는 그대로의 내 모습을 사랑한다. 꼭 말라야 하는 건 아니다'고 해서 많은 분들이 말에 어폐가 있는 거 아니냐고 하신다"며 "이건 무조건, 100% 일을 위해서 하는 것이다. 통통했던 제 모습도 지금의 제 모습도 다 만족한다"고 말했다. 이어 "세상에는 이런 사람도 있고 저런 사람이 있는데, 그걸 표현하는 게 제 직업이다. 카멜레온처럼 변하는 모습을 보여줘야 한다"고 덧붙였다.'우리 태양을 흔들자'는 '당신의 맛'을 연출하고 '약한영웅 Class 1' 공동 연출을 맡았던 박단희 감독의 신작이다. 박 감독이 연출과 각본을 맡아 우리와 태양의 만남과 변화를 그린다.이도현과 김민하가 처음 호흡을 맞추는 '우리 태양을 흔들자'는 19일 크랭크인한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr