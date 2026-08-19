그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 일본 싱글 5집 타이틀곡 'Setsuna Hanabi'(セツナハナビ/세츠나하나비)로 오리콘 차트 정상에 올랐다.
'Setsuna Hanabi'는 음원이 공개된 지난 17일 자 오리콘 '데일리 디지털 싱글 랭킹'에서 1위를 차지했다. 일본 아이튠즈 '톱 송' 차트에서도 1위에 오르며 발매 직후부터 현지 차트에서 반응을 얻었다.
뮤직비디오 역시 라인뮤직 '뮤직비디오 톱 100'에서 17~18일 이틀 연속 1위를 기록했으며, 유튜브 '뮤직비디오 트렌딩 월드와이드'에서도 정상에 올랐다. 이별을 다룬 영화 같은 전개를 두고 팬들 사이에서는 영상에 등장하는 장면과 오브제의 의미를 해석하는 반응도 이어지고 있다.
'Setsuna Hanabi'는 피할 수 없는 이별을 끝나가는 한여름 밤의 불꽃놀이에 빗댄 곡이다. 브라질리언 펑크를 기반으로 한 거친 질감의 사운드에 관계가 끝나지 않기를 바라는 감정을 담았다.
TXT는 지난 16일 'KCON LA 2026' 마지막 날 헤드라이너로 무대에 올라 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori', 'Back For More (TXT Ver.)' 등 9곡을 선보였다.
이들은 19일 일본 싱글 5집 정식 발매에 맞춰 도쿄 가든 시어터에서 프리미엄 라이브를 열고 현지 팬들과 만난다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
'Setsuna Hanabi'는 음원이 공개된 지난 17일 자 오리콘 '데일리 디지털 싱글 랭킹'에서 1위를 차지했다. 일본 아이튠즈 '톱 송' 차트에서도 1위에 오르며 발매 직후부터 현지 차트에서 반응을 얻었다.
뮤직비디오 역시 라인뮤직 '뮤직비디오 톱 100'에서 17~18일 이틀 연속 1위를 기록했으며, 유튜브 '뮤직비디오 트렌딩 월드와이드'에서도 정상에 올랐다. 이별을 다룬 영화 같은 전개를 두고 팬들 사이에서는 영상에 등장하는 장면과 오브제의 의미를 해석하는 반응도 이어지고 있다.
'Setsuna Hanabi'는 피할 수 없는 이별을 끝나가는 한여름 밤의 불꽃놀이에 빗댄 곡이다. 브라질리언 펑크를 기반으로 한 거친 질감의 사운드에 관계가 끝나지 않기를 바라는 감정을 담았다.
TXT는 지난 16일 'KCON LA 2026' 마지막 날 헤드라이너로 무대에 올라 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori', 'Back For More (TXT Ver.)' 등 9곡을 선보였다.
이들은 19일 일본 싱글 5집 정식 발매에 맞춰 도쿄 가든 시어터에서 프리미엄 라이브를 열고 현지 팬들과 만난다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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