그룹 투모로우바이투게더 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 일본 싱글 5집 타이틀곡 'Setsuna Hanabi'(セツナハナビ/세츠나하나비)로 오리콘 차트 정상에 올랐다.'Setsuna Hanabi'는 음원이 공개된 지난 17일 자 오리콘 '데일리 디지털 싱글 랭킹'에서 1위를 차지했다. 일본 아이튠즈 '톱 송' 차트에서도 1위에 오르며 발매 직후부터 현지 차트에서 반응을 얻었다.뮤직비디오 역시 라인뮤직 '뮤직비디오 톱 100'에서 17~18일 이틀 연속 1위를 기록했으며, 유튜브 '뮤직비디오 트렌딩 월드와이드'에서도 정상에 올랐다. 이별을 다룬 영화 같은 전개를 두고 팬들 사이에서는 영상에 등장하는 장면과 오브제의 의미를 해석하는 반응도 이어지고 있다.'Setsuna Hanabi'는 피할 수 없는 이별을 끝나가는 한여름 밤의 불꽃놀이에 빗댄 곡이다. 브라질리언 펑크를 기반으로 한 거친 질감의 사운드에 관계가 끝나지 않기를 바라는 감정을 담았다.TXT는 지난 16일 'KCON LA 2026' 마지막 날 헤드라이너로 무대에 올라 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori', 'Back For More (TXT Ver.)' 등 9곡을 선보였다.이들은 19일 일본 싱글 5집 정식 발매에 맞춰 도쿄 가든 시어터에서 프리미엄 라이브를 열고 현지 팬들과 만난다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr