배우 하석진(44)이 노안과 소화 불량을 털어놓으며 현실적인 '나이 토크'를 펼친다./사진=텐아시아DB

배우 하석진(44)이 노안과 소화 불량을 털어놓으며 현실적인 '나이 토크'를 펼친다./사진제공=MBN, 채널S

배우 하석진(44)이 노안과 소화 불량을 털어놓으며 현실적인 '나이 토크'를 펼친다.21일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 경기도 양주에서 '양껏 먹어보자, 주문할게요' 특집을 진행하는 가운데 배우 하석진, 민진웅이 먹친구로 함께한다.양주를 찾은 전현무와 곽튜브는 첫 끼로 산골 맛집에서 각종 버섯과 땅두릅잎 쌈 채소를 맛본 뒤 하석진, 민진웅과 합류한다.하석진은 곽튜브를 보자마자 "내가 네 결혼식 때 맨 앞자리에 앉았었는데…"라며 서운함을 토로한다. 곽튜브의 결혼식과 관련한 사연이 무엇일지 관심이 쏠린다.이후 네 사람은 순대국밥과 머리 고기만 판매하는 양주의 한 시골 맛집으로 이동한다. 식당에 도착한 이들은 머리 고기를 먼저 맛보며 이야기를 나눈다.대화는 자연스럽게 촬영 현장의 변화로 이어진다. 민진웅은 "요즘 촬영 현장에서는 고사 문화가 많이 사라졌다"고 말하고, 곽튜브는 "돼지머리 대신 태블릿 패드에 사진을 띄워놓는다더라"고 맞장구친다.하석진은 "대본도 다들 패드로 보더라. 나는 종이 대본으로 봐야 (대사가) 외워진다"며 아날로그 감성을 이야기한다. 반면 전현무는 "나는 MZ라서 패드로 그림도 그린다"고 받아쳐 웃음을 안긴다.하석진은 "노안이 왔다. 인식하는 데 시간이 걸린다"고 고백한다. 전현무가 "이 나이대의 남자들을 만나면 탈모, 노안 얘기를 한다"고 하자, 하석진은 "나이 먹으니까 소화도 잘 안된다"고 덧붙이며 공감을 자아낸다.나이 이야기에 공감대를 형성한 네 사람 앞에는 순대국밥이 차려진다. 전현무, 하석진, 민진웅은 양념을 넣지 않는 '순정파' 취향을 고수하며 식사를 이어간다.반면 홀로 '양념 파'인 곽튜브는 "저도 40대가 되면 입맛이 바뀔까요?"라고 말해 형들을 웃게 만든다. 이어 민진웅이 전현무에게 "후추는 왜 치세요? 순정파가?"라고 묻자, 전현무는 "제가 거기에 반기를 들겠다!"며 자신만의 국밥 철학을 내세운다.순대국밥을 둘러싼 네 사람의 취향 차이와 하석진, 민진웅의 입담은 21일 오후 9시 10분 방송되는 '전현무계획4'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr