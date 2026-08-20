이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’

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‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 기욤 패트리가 수백억 자산가 소문에 대한 해명에 이어 자산 관리 비결을 밝혔다.19일 방송된 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에는 기욤 패트리와 36개월 딸 레아가 출연했다.이날 방송에서는 양평에 마련한 기욤의 가족 별장이 공개됐다. 넓은 잔디마당과 수영장 등이 갖춰진 모습을 본 출연진은 그의 경제력에 관심을 보였다.전업 투자자로 활동하고 있는 기욤은 자신을 둘러싼 수백억 자산가설에 대해 “다양한 숫자들이 돌고 있는 것 같다”며 조심스럽게 입을 열었다.이어 “나는 돈을 많이 벌어본 적도 없고, 완전 부자가 된 적도 없지만 지금 은퇴해도 편안하게 살 수 있을 정도는 있다”고 말했다.투자를 통해 자산을 일궈온 과정도 전했다. 기욤은 “투자만 오랫동안 꾸준히 잘하면 별장 정도는 얻을 수 있는 것 같다”며 세 가지를 공부하고 있다며 “부동산과 주식, 비트코인에 대해서 공부한다”고 밝혔다.앞서 기욤은 비트코인이 100만 원도 되지 않던 시기에 투자한 사실이 알려져 화제를 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr