불꽃 파이터즈는 오는 22일 오후 6시 30분 부산 사직야구장에서 부산과기대와 시즌 열세 번째 직관 경기를 치른다./ 사진 제공 : 스튜디오C1

불꽃 파이터즈는 오는 22일 오후 6시 30분 부산 사직야구장에서 부산과기대와 시즌 열세 번째 직관 경기를 치른다./ 사진 제공 : 스튜디오C1

불꽃 파이터즈가 대학야구 강호 부산과학기술대학교와 맞붙는다.불꽃 파이터즈는 오는 22일 오후 6시 30분 부산 사직야구장에서 부산과기대와 시즌 열세 번째 직관 경기를 치른다.부산과기대는 2020년 창단 이후 대학야구에서 빠르게 두각을 나타냈다. 2023년 'KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전'을 시작으로 2025년 '대통령기 전국대학야구대회'와 '전국체육대회', 2026년 '전국대학야구 선수권대회'까지 정상에 올랐다. 4대 메이저 대회를 모두 제패하며 창단 6년 만에 '커리어 그랜드슬램'을 달성했다.특히 부산과기대의 마운드가 이번 경기의 주요 관전 포인트다. 최고 구속 151km/h를 기록한 2025시즌 전국 대학야구 평균자책점 1위 투수를 비롯해 올해 주요 대회에서 연이어 우수투수상을 받은 투수도 보유하고 있다.이에 맞서는 불꽃 파이터즈는 타선을 앞세운다. 최근 연승을 이어가고 있는 가운데 팀 내 타율 상위권을 기록 중인 박재욱과 이대호가 부산과기대 마운드를 상대로 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.이번 경기는 정훈에게도 특별하다. 16시즌 동안 롯데 자이언츠에서만 뛰었던 정훈이 은퇴 후 처음으로 선수로서 사직구장 그라운드를 밟기 때문이다.현역 생활을 마친 뒤 파이터즈에 합류한 정훈은 현재 '알바생' 신분으로 뛰고 있다. 장시원 단장은 정훈이 MVP를 받을 경우 정규직으로 전환해주겠다는 조건을 내건 바 있다. 오랜 기간 홈구장으로 사용했던 사직구장에 돌아온 정훈이 MVP까지 거머쥐며 '정규직' 전환에 성공할지도 관전 포인트다.오는 22일 오후 6시 30분 부산 사직야구장에서 열린다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr