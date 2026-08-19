배우 서강준은 극 중 남궁호 역을 맡았다. / 사진 제공=KBS, 유니켐

배우 안은진은 극 중 이미도 역을 맡았다. / 사진 제공=KBS, 유니켐

배우 이주안, 조아람이 '너 말고 다른 연애'에 출연한다. / 사진 제공=KBS, 유니켐

'너 말고 다른 연애' 서강준, 안은진, 이주안, 조아람의 캐릭터 포스터가 공개됐다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차를 맞은 연인이 새로운 감정을 마주하면서 벌어지는 이야기를 다룬 현실 공감 멜로 드라마다. 19일 공개된 캐릭터 포스터에는 각기 다른 감정을 품은 네 인물의 모습이 담겼다.남궁호(서강준 분)와 이미도(안은진 분)는 10년째 연애 중인 연인이다. 남궁호의 포스터에는 "네가 꾸는 꿈은 날 설레게 했어"라는 문구가 적혔다. 오랜 시간 이미도의 곁을 지켜온 남궁호가 두 사람의 관계에서 어떤 변화를 겪게 될지 관심이 쏠린다.이미도의 포스터에는 "너를 잃고도 살아갈 수 있을까"라는 문구가 담겼다. 붉어진 눈시울로 남궁호를 바라보는 모습은 오랜 연애 끝에 고민에 빠진 이미도의 상황을 보여준다. 서로 다른 곳을 바라보는 두 사람의 모습도 관계의 변화를 예고한다.한태승(이주안 분)은 "내가 도망가게 해줄까?"라는 문구와 함께 등장했다. 여유로운 표정으로 이미도를 바라보는 한태승이 10년째 이어진 남궁호와 이미도의 관계에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 박수아(조아람 분)는 "대리님은 제가 아는 사람 중 제일 멋있는 사람이에요"라는 문구를 통해 남궁호를 향한 마음을 보여준다.'너 말고 다른 연애'는 지난 9일 종영한 '결혼의 완성' 후속작이다. KBS 토일극은 약 한 달간의 휴식기를 거쳐 오는 9월 12일 오후 9시 20분 '너 말고 다른 연애'로 시청자들을 다시 만난다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr