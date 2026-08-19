허경환이 KBS 공채 개그맨 시험 일화를 털어놨다. / 사진='TEO 테오' 유튜브 캡쳐

허경환이 KBS 공채 개그맨 시험 일화를 털어놨다. / 사진='TEO 테오' 유튜브 캡쳐

개그맨 허경환과 장도연이 과거 KBS 공채 시험 당시 외모와 피지컬 덕분에 합격했다고 말했다.지난 18일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립2'에는 허경환이 게스트로 출연해 20년 지기 장도연과 환상의 티키타카를 선보였다. 두 사람은 KBS 공채 개그맨 시험 당시 일화를 회상했다.당시 신동엽이 설립한 DY엔터테인먼트 소속이었던 이들은 시작부터 남달랐다. 허경환은 "우리는 오디션 때 강남 최고의 헤어샵에서 풀메이크업을 하고 갔다"고 말했다. 장도연은 "다른 수험생들은 동물 분장이나 할머니 분장을 하고 있었다"고 맞장구쳤다. 허경환은 "우리만 풀메이크업으로 앉아 있으니 개그맨들이 봤을 때는 마치 하이브의 신인 그룹처럼 보였다"고 말했다.장도연이 "오빠는 얼굴도 잘생겨서 붙었다는 생각도 하지 않냐"고 물었고 허경환은 망설임 없이 "나는 껍데기로 붙었지. 요걸로(얼굴로) 붙었어"라고 말했다. 장도연 역시 자신의 큰 키를 언급했다. 허경환은 개그맨에게는 캐릭터가 중요해 오디션 때 캐릭터가 겹치는 사람이 오면 긴장한다고 밝혔다.장도연도 자신과 캐릭터가 겹치는 키 큰 여자가 있는지 살펴봤다고 털어놨다. 허경환은 "새로운 개그맨을 뽑을 때 잘생긴 친구가 오면 '허경환 끝났다. 진짜 잘생긴 애 왔다'는 소리를 듣는다"며 "그러면 여유롭게 키를 물어봤다"라고 밝혔다. 키가 허경환보다 크다고 하면 "그럼 됐어"라며 "'작고 잘생긴 애 오면 다시 찾아와'라고 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr